小家伙有这些特点，恭喜你有个聪明娃

我们遇见别人家的孩子，经常会礼节性地夸一句：这孩子真聪明。可见在大家心中，孩子如果聪明，是一件会让大人特别开心的事情。那刨除彩虹屁，孩子的聪明与否，又有什么迹象可寻呢？

1.爱笑

爱笑的孩子，不仅运气不会差，还能说明他很聪明。美国华盛顿大学医学专家研究得出结论：爱笑的孩子通常都很聪明。

所以家里有个爱笑的孩子，一定要给他积极的回应。乐观的生活态度，可以有助于面对未来生活中的挑战与困境。

2.喜欢提问

有些家长留言说：孩子是个小话痨，总喜欢提问题怎么办？

其实我们反而要恭喜这些家长。这正是孩子聪明的表现。

孩子爱提问正说明求知欲强，语言功能发育完善。家长们万不可以因为不厌其烦而去打击孩子提问的积极性。我们应该耐心的倾听，正确的引导，挖掘孩子的兴趣点，把好奇宝宝变成好学宝宝。

3.喜欢模仿

儿童心理学者研究表明，模仿天赋越强的宝宝，大脑越发达。

孩子涉世未深，对外界的一切充满好奇。模仿是他们学习与交流的方式。

所以与孩子朝夕相处的家长责任重大，你的一言一行都有可能给孩子的行为模式留下深深的烙印。所以我们做家长的一定要严于律己，给孩子树立起一个正面的榜样。

4.喜欢指挥别人

有领导力的孩子通常组织和沟通能力比较好，有大局观，也有魄力。

但是家长也要教会孩子同理心，让孩子学会尊敬别人，常常换位思考，这样可以在与别人的沟通中把握住分寸，以免造成不必要的误会。

5.专注

世上无难事，只怕有心人。

如果孩子可以专注于一件事（当然不算看动画片这种），是难能可贵的天赋。家长平时也不要让孩子一心多用，也不要过多催促孩子，让他养成做事始终如一的好习惯。

当然光有天赋远远不够，若想孩子以后学业有成，还需要过人的勤奋与良好的学习培养，所以各位家长也不要因为孩子聪明就放任不管哦。路漫漫其修远兮，吾辈还需努力啊~

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