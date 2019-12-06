放奇力量：“爸气”陪玩让宝宝未来实力超群！

美国前总统奥巴马在任期间，曾经在父亲节做的一个演讲中提到一组数据，数据显示：父爱缺位的孩子比一般孩子将来更有可能出现行为问题。父爱缺位的孩子被关进监狱的是一般孩子的20倍！

北京军区总医院青少年成长基地对所收治的网络成瘾病例统计发现，排名第一的伤害是父爱缺失，占87%。

这些数据似乎有点骇人听闻，却从一个侧面说明了父爱在孩子成长过程中的作用。理论研究也表明，儿童教养过程中，父亲的角色是母亲很难替代的。然而，现实生活中，由于传统的家庭分工模式和现代社会的生活压力，父亲在教养中的角色呈现日渐弱化的趋势。

全国妇联儿童工作部发布的第二次全国家庭教育 现状调查结果显示，在子女教育方面，近50%家庭的父亲“缺位”。来自上海社会科学院社会学研究所和上海市妇女联合会的调查则发现，孩子教育主要由父亲负责的比例，从2005年的30.2%下降至2015年的23.7%。这种现象如果得不到重视和改变，儿童在认知、智力、情绪、意志等方面的发展都将受到严重影响。

一、父爱，母爱不能代替之重

性别心理研究发现，男性与女性的不同点，有上百个之多。作为男性，父亲的生理结构、思维模式、行为方式等与作为女性的母亲差别较大，孩子在享受细腻温柔的母爱同时，如果有机会和风格不一样的父亲朝夕相处，身心各方面得到的影响将更加完善。有研究表明，婴儿早在两个月大时，就能分清过来抱他的是男性还是女性。如果是父亲来了，他会全身紧张，心跳和呼吸加快，准备和父亲“疯一场”。这种外在刺激对婴儿的大脑发育很有好处。因此，经常与父亲接触玩耍的孩子，感觉统合能力发展的更好，更容易表现出勇敢、自信、意志坚强等良好的人格品质，有更高的生命激情。

男女的生理差别决定了母亲角色在私人领域中具有先天优势。从人种的延续和婴幼儿的保育来看，母亲都扮演着关键角色，但儿童的成长，需要的不只是无微不至的关怀，还需要独立面对外部世界的勇气，而后者更适合父亲的给予。正如我国学者李维所说，父亲角色与母亲角色的不同之处在于，父亲把儿童引向外在世界，他激起儿童对外部世界的兴趣，而不是局限于母子的亲密关系。父亲角色的公共领域倾向决定了其角色随着儿童年龄的增长而日益重要。当儿童进入幼儿期后，他们便开始把注意力转向父亲，开始对父亲粗犷的逻辑性形象感兴趣，并需要从父爱中感受力量和刚毅。

对于男孩子而言，父亲的存在还有特别的意义，因为父亲的角色示范是他们性别社会化的重要前提，父亲角色一旦缺位，他的男性特质发展就可能受阻，如果男孩5岁前就得不到充分的父性陪伴，这一点还会表现得更为明显。他们的进攻性会比一般的男孩要少，依赖性却比一般的男孩要多，果断性也差些。是不是女孩子的性别社会化就不要父亲了呢？不是的，家庭教育学者布郎芬勃里勒指出，“在女孩的成长中，父亲的肯定、陪伴比母亲的呵护更重要”。女孩需要在与父亲的互动中获得对异性的基本看法，如果父爱缺位，到了青春期，她们就很容易因为代偿性地寻求异性关爱而早恋，或者成年后在取得满意的两性关系上出现焦虑和困难。

二、游戏，让父爱的效能更高

帕奎特认为，游戏是父亲和儿童关系的核心内容。父亲和儿童的游戏多是无目标的，在打闹游戏过程中，父亲“刺激、带来新奇和不断摇动”儿童，鼓励孩子在新环境中勇于冒险探索同时又保护孩子不受伤。父亲与儿童的游戏诱发了儿童对外部物理世界和社会环境的好奇，而成功经验的积累又使他们获得信心，并能在面对陌生环境时表现出勇气，提高社会适应能力，并促进社会技能的发展。此外，打闹游戏提供儿童对他人的情绪状态和情绪信号进行认识和解释的机会，进而提高儿童对愤怒和强烈冲动情感的调节能力。他发现经常与父亲进行打闹游戏的儿童表现出更少的攻击行为，在非攻击情境中表现出更大的竞争力。

作为父亲，如果平时没多少时间和孩子在一起，有机会陪伴他们的有限时间里，不妨放下身段，与孩子嬉笑打闹在一起，陪孩子充分在游戏中释放自己的天性，在哈哈大笑中享受父爱的美好。

可喜的是，随着90后陆续升级做父亲，越来越多的父亲在自如地充分演绎游戏这一教养功能。他们喜欢玩耍追求快乐，满脑子精灵古怪的新奇玩法，能够更好地带孩子“疯”，让孩子尽情享受成长的惊喜与乐趣，从而成为孩子喜欢的“放奇”父亲。

三、“放奇时间”，让父爱的释放更充分

在条件允许的情况下，爸爸不妨每天都预留半小时左右的“放奇时间”，在这个时间里，孩子可以居于主导地位，随意折腾父亲，而父亲则扮演软弱无能又引人发笑的弱者，或者虽然强大但最终会败在孩子手下的竞争者，并想办法逗孩子发出得意的、畅快淋漓的笑。

之所以推荐这样做，是因为日常生活中，孩子作为弱小者，往往很容易因为经常需要被动接受成人的规范和爱而积累负性的情绪体验：势单力薄、不受尊重、软弱无力、不能自主安排自己的生活甚至不能按照自己的方式去探索世界……出于释放压抑情绪的本能，孩子需要不断地寻找力量的平衡，他希望看到自己的强大，希望看到在活动中的主导地位。“专门时间”的设置，就可以很好地满足孩子的这一需求。正如美国心理学家帕蒂.惠芙乐的《倾听孩子》中所说：

孩子的困窘、畏惧与胆怯会随着笑声消失，一场充满笑声的游戏会给孩子以希望，在孩子和成人之间创造出相互亲近与理解的气氛。只要成人愿意，孩子可以连续一小时或更久地大笑和琢磨问题。孩子的一般性或特定性的紧张情绪都会在游戏中受到触及并通过笑声发散掉。你不总是很清楚孩子在游戏中清理了哪些情绪，但你随后会看到孩子的积极变化。

由此可见，作为父亲，适当放低姿态愉悦一下孩子，不仅可以舒解工作的压力，还让陪伴的质量更高，父爱的分值更高，何乐而不为呢？

作者简介：房欲飞，教育学博士，博士后，国家二级心理咨询师，现已加入喜安智育儿博士堂，供职于上海市教育科学研究院，华东师范大学终身教育研究院兼职研究员。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)