找对奶粉正确喂养方式，身高也能“按需定制”

我们的宝妈们都非常希望宝宝能够赢在起跑线上，总是想要把最好的给孩子，希望他们身体健康，最好能成为孩子中闪烁的焦点，而身高是一大关键！

首先要知道，婴幼儿的生长发育速度会受营养、疾病和遗传等多种因素的影响。通常身高的遗传因素约占70%-80%，后天因素则占到20%-30%，因此我们可以形象地称其为“七分天注定，三分靠打拼”。在儿童期以前，遗传因素对生长发育速度的影响作用并没有营养、疾病那么明显，而喂养方式相对成为最主要的因素。如果把握好了现在这三分，注重婴幼儿喂养，在未来，孩子的身高也有10公分左右的差距。

其次，我们的喂养方式中，母乳喂养的婴幼儿和配方奶粉喂养的婴幼儿在身高上是会有差距的。科学研究充分表明，母乳中含有最适合婴幼儿生长发育的各种营养物质，对促进婴儿的体格、生长发育、智力发育是非常重要的，想要宝宝有好的身高，应尽量坚持母乳喂养。但是母乳过少或者某些特殊情况下，例如母乳过敏，若强行喂养母乳对母、婴幼儿反而是不利的，这时候想要宝宝身高能够“不低人一等”，人工喂养显得非常的重要。正确的人工喂养配合均衡营养，充足睡眠，适当运动，愉悦的心情，配合科学育儿，真的可以让我们的孩子“高”人一等。而我们所说的人工喂养中又是以配方奶粉喂养为佳。

配方奶粉是什么，所谓的配方，又配了什么？一起来看看。

婴幼儿配方乳粉是指采用新鲜牛乳为主要原料，在模拟母乳成分的基础上，对各种营养素进行科学的调整及强化使所含营养素的成分接近于母乳，它的含量更适合婴儿生长发育的需要。那配方里配的是什么呢？一个优质婴儿配方奶粉，需要配有蛋白质、碳水化合物、脂肪、维生素、矿物质等多种营养元素。现在市场上奶粉种类繁多，市面较优的配方奶粉其配方已经升级到含有水解乳清蛋白、水解酪蛋白、含有聚果糖、多聚果糖、低聚半乳糖、OPO、中链甘油三酯（MCT）、MFGM、Bb-12等成分。每一个成分在配方奶粉中发挥着不同的作用，充当着不一样的角色，编制成”配方奶粉的前世今生”这部好看的连续剧。

第一位登场的小伙子是ɑ-乳清蛋白，在剧中是营养价值最高的蛋白。它的氨基酸结构很合理，像是蜘蛛编织的一张完美的网，能够有效的提高蛋白质的生物利用率，并且促进宝宝消化吸收。

第二位小伙子名叫色氨酸，它在这部剧中承担的工作是调节婴儿睡眠、情绪和食欲，还能促进婴幼儿大脑发育，而睡眠、情绪和食欲是影响婴幼儿身高的原因之一。

第三位出场的是一位外国友人，艺名为OPO（1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯），它在剧中主要充当的是宝宝脂肪消化吸收的亲和体，因此能够减少皂钙的生成，增加钙的吸收，避免便秘。说到这里，宝妈们听到钙是不是会想到与孩子的身高相联系呢？

第四个角色名字是中链甘油三酯（MCT），剧中的它会使脂肪消化更容易，从而减轻宝宝的肠道负担。宝宝肠道负担一减轻，消化吸收功能就可以发挥的淋漓尽致，进而在宝宝身高上或其他体格上有所表现。

最后一位闪亮登场的是动物双歧杆菌Bb-12，它能促进消化吸收，增强免疫保护。消化吸收好，免疫保护强，婴幼儿生病次数也会减少，那对于其体格发育是非常有益的。

当然，不只是以上五位角色，还有其他许多角色在剧中也发挥着各种职能，这边只列举几个主要人物。由此可见，配方奶粉可以通过影响婴幼儿的睡眠、情绪、饮食消化吸收进而影响着小孩子的体格发育。

虽然知道了什么是配方奶粉，配方里有什么，但是还是有一大波妈妈们被一些特殊情况所困扰，焦急的想得到处理良方。

在特殊情况下，如牛奶蛋白过敏、喂养不耐受，宝宝的营养确实存在很大可能无法跟上母乳喂养的宝宝，因此妈妈非常担心婴幼儿的成长发育，希望通过特殊喂养使宝宝能够乘胜追击，在身高上有所突破。这时候宝宝喝普通奶粉肯定很难追上母乳喂养的宝宝了。想宝宝更高？建议妈妈们选择市场上靠谱品牌的深度水解蛋白配方奶粉。

所谓水解蛋白奶粉是指通过对牛奶蛋白进行适度的加热或酶解，使之成为小肽段，改变牛奶蛋白的抗原决定基，降低蛋白的抗原性，根据水解程度不同分为部分水解蛋白配方和深度水解蛋白配方。前者通常是用于高危患儿牛奶蛋白过敏的预防，而后者较前者具有更小的相对分子质量，抗原性也大大降低，可用于牛奶蛋白过敏患儿的治疗。

研究结果表明，水解乳清蛋白婴儿配方奶喂养新生儿体格发育指标可达到母乳喂养儿发育水平。与普通婴儿配方奶喂养比较，它所喂养的新生儿期体质量增长、血清氨基酸水平更接近母乳喂养儿。这也是因为水解乳清蛋白婴儿配方奶其蛋白质氨基酸模式更接近母乳，有利于婴儿生长发育。这样宝妈们就不用太过于担心宝宝的身高落后啦，甚至这后天的三分努力超越先天也是有可能的。

最后要说的是，选择对了奶粉，妈妈们也要适当的考虑其他因素。例如带婴幼儿多晒晒太阳、适当的做些适宜婴幼儿年龄相应的运动、适当添加辅食、保持母婴心情愉快等，进而促进婴幼儿在体格发育上各方面条件完善。

作者简介：沈建，儿科领域育儿博士，现已加入育儿博士堂，上海中医药大学附属曙光医院儿科副主任医师，上海中医药大学金牌教师。

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