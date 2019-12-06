月饼、螃蟹，中秋节的热门美食孩子真的能吃吗？

中秋节自古便有赏月、吃月饼、赏桂花等习俗，阖家团圆的热闹、丰盛的美食……想想就令人激动！不过对于小朋友来说，赏不赏月啥的都是次要的，主要还是美食！但这些极具诱惑的美食是否真的适合宝宝享用？什么才是科学的美食喂养方式呢？

一、花式月饼竟是“三高”食品？

传统的月饼内馅，大多采用富含矿物质的植物性原料种子，比如莲蓉、赤小豆、枣泥、芝麻等等，具有一定的保健作用，有助于提高免疫力、预防儿童缺锌以及缺铁性贫血等，从中医角度来看，这些原料以性平或温居多，具有安神、乌发等功效。但宋代诗人苏东坡在《留别廉守》中就有提到“小饼如嚼月，中有酥与饴”，可见宋朝时，月饼已经开始用酥油和糖作馅了，二者作为元老级配方原料，依旧效力于今时的月饼制作中。尤其是近几年兴起的冰激凌月饼、冰皮月饼、法式月饼等无一例外地继承了月饼家族高油、高糖、高能量的特征。

消化系统发育尚未健全的宝宝，难以消化高油高糖的食物，如果过食月饼很容易引起消化不良、腹泻等不适状况，而且月饼中的高糖分不仅会造成宝宝肥胖和龋齿，还会消耗宝宝体内的维生素B1，导致宝宝出现食欲不振的情况。所以各位亲朋好友在投喂月饼前定要三思！若要投喂，也请提前将月饼分成若干小块后，取少量给宝宝尝味道即可。月饼富含脂肪，在食用月饼时搭配热饮为宜，否则也会引起腹泻。宝宝们对甜食仿佛有种与生俱来的喜爱，家长们不要因为看到宝宝对于食物殷切的小眼神，心一软，放宽了限制。

二、金秋品蟹也会加重肠胃负担？

除了必备的糕点月饼，当然也少不了螃蟹的助兴。俗话说：西风起，蟹脚痒。中秋节吃蟹的习俗由来已久，是中秋宴席上一道不可缺少的美味佳肴。螃蟹味道鲜美，肉质细嫩。蟹肉中的蛋白质含量高于猪肉。同时蟹肉中富含钙、钾、磷等微量元素，其中钙的含量超过牛奶中的水平。螃蟹的蟹黄和蟹膏中含有大量的维生素A、胆固醇和脂肪，其中维生素的含量是鸡蛋的1.5-2倍。

但是对于1岁左右的宝宝来说，高蛋白的蟹肉和高脂肪的蟹膏，会给他们的消化系统带来一定的负担，容易引起消化不良的现象，所以建议不吃或少吃。螃蟹性寒，给宝宝食用时一定要由少到多，适量为宜，开始时量一定要少，吃螃蟹的同时使用含有生姜汁的调料，起到防寒暖胃的作用。食用完螃蟹后，家长要注意宝宝有无出现荨麻疹、腹泻等过敏症状。此外，如果是过敏体质或者脾胃虚寒的宝宝，不能食用螃蟹。

三、那么，怎样正确“投喂”呢？

当宝宝面对这些五花八门的食物，再加上亲朋好友们热情的“投喂”，场面可能随时就会失控，那作为家长，应该怎样避免这种危机的出现呢？

1.饮食习惯提前知 规避误饮误食

家长最好把宝宝的饮食习惯提前告知亲朋好友，比如哪些食物是可以吃的，能接受的食物性状是哪些，哪些食物目前不能尝试等等，这样可以避免亲戚在不知情的情况下给宝宝喂不能吃的食物。由于节日期间饮食品种较多，家长一定要照看好宝宝，避免出现呛、噎的情况。比如，当宝宝吃水果或者糕点时，家长要避免其奔跑、跳跃，否则容易发生危险。

2.奶粉垫肚控食量 避免消化不良

如果是0-1岁的宝宝，还是要以母乳喂养为主，不能轻易“触碰”这些美食。在妈妈不能亲自哺乳或者宝宝已经断掉母乳的情况下，可以选用配方奶粉作为母乳的替代品。奶粉中的双水解蛋白（水解乳清蛋白+水解酪蛋白）作为小分子蛋白，更容易被宝宝消化和吸收；OPO结构脂和中链脂肪酸（MTC）更易于脂肪酸的消化吸收，不易引起宝宝便秘；GOS/FOS/POS三种益生元组合帮助宝宝提升肠道健康；动物双歧杆菌Bb-12有助于提升宝宝免疫力；除此之外先进的技术比如智创SMARTMSD即溶易吸科技全程低温生产保持营养活性的同时使奶粉更蓬松好溶解，营养吃的到看得到。在开席前，适当地喂些奶粉让宝宝垫垫肚子，然后再吃辅食，可以减少宝宝在宴席上食物的摄入，避免消化不良等状况的出现。

3.科学窍门助消化 应对肠道危机

（1）饮食调整：如果宝宝出现了消化不良的问题，首先要调整食量，选择一些易消化的食物，比如粥、蛋羹等，给肠道减负

（2） 运动辅助：增加一些简单的体育运动或者轻揉宝宝腹部等方式帮助肠胃蠕动。

（3）按摩助力：

-摩腹：用四指或者全掌轻贴腹部，以肚脐为中心，在宝宝腹部做环状运动，3-5分钟。顺时针方向用于便秘，逆时针方向用于腹泻。

-按揉足三里：用拇指按揉宝宝足三里穴，50-100次。

-揉板门：家长用拇指按揉宝宝手掌大鱼际中点（即板门穴），50-100次；也可使用推法，由板门推向腕横纹可止泻，由腕横纹推向板门能止呕，一般也是推100次。

希望家长能依据宝宝身体情况，选择科学的“投喂”方式，度过一个愉快的中秋佳节。

作者简介：沈建，儿科领域育儿博士，现已加入育儿博士堂，上海中医药大学附属曙光医院儿科副主任医师，上海中医药大学金牌教师。

2019年喜安智育儿博士堂迎来全新升级，20+位顶级育儿博士将开展50场线下育儿讲座，配合线上视频科普、达人直播、知识论坛等等趣味化、专业化的形式与内容，将继续用专业育儿干货为爸妈武装头脑，实现“溶入成长乐不停”的全新品牌主张。

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