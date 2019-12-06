成长“头等大事儿”，你家宝宝发育达标了吗？

昨日门诊，有一妈妈焦急就诊，“医生，我做了个母乳测试，可以帮我看看吗？”化验结果显示：6月女孩，体重12斤半，身长63厘米，纯母乳喂养，母乳成分显示蛋白质和脂肪达标准80%，婴儿营养成分预测达标准60%。

妈妈自诉奶水不足，就检测的15毫升奶都挤了很久，目前孩子是1小时频繁喂养。我问她孩子能坐起来吗？她无奈摇摇头“宝宝会抬头，不能翻身，也坐不稳。”这位妈妈的问题其实相当普遍，母乳是孩子最好的食物已经是常识，但很多妈妈并不知道，随着宝宝的成长，母乳可能无法满足宝宝营养需求，从而导致宝宝发育不达标。

“俗语”≠“迷信”，婴儿发育有标准

很多妈妈认为“一哭二笑会抬头三月咿呀四哈哈，五月取物辨人生，六月独坐识陌生。”是迷信。其实不然。正常女婴6月龄平均有7.77千克，身长66.8厘米，而她与平均值相比，相差了两个负标准差，同时她还不会翻身和独坐，由此判断，宝宝肯定是生长发育迟缓，我给她制定了喂养方案：添加辅食，同时添加奶粉喂养，争取每天奶量达600-800ml。

“发育迟缓”如何辨，成长细节莫忽视

1.生长发育迟缓（营养不良）

身长，体重低于同年龄、同性别2个标准差。每月体检根据身长和体重，可以描绘出生长发育曲线（总共有5根线），最中间的那根曲线是平均值，低于最下面的曲线即可判断为营养不良。高于最上面的曲线称为肥胖。

2.运动发育迟缓

抬头、坐立、爬、站、走等动作起始年龄晚，不同程度的落后于同龄儿。如3月不能追物追声，喝奶不能与妈妈对视, 4-5个月后不会伸手抓物品，6个月头抬不稳，9个月不能独坐，18个月不会走路， 2岁不会跑。

3.语言发育迟缓

4-6月不能发出有意义的“咕咕”声，6-9月不能咿呀啊啊的回应，不会发出笑声，18个月不会说单字，2岁不会说词语，2岁半或三岁不会用语汇或完整句子。

4.精神发育迟缓

睡觉易惊醒或睡觉时间明显多于同月龄宝宝/喂养困难，喝奶吮吸无力；很晚才出现微笑，不注意别人说话，伴有运动发育落后；对声音缺乏反应；6个月后仍玩弄手的动作持续存在。缺乏兴趣及精神不集中。

婴儿发育缓，原因很多样

一是进食少，没有提供可利用的营养；二是消耗多，如增长快、运动量大或长期疾病消耗等；三是存在食物过敏或不可耐受，表现为拒食、便秘或腹泻等症状；四是营养物质的代谢异常，即为摄入的食物不能有效的新陈代谢，如各种类型的遗传代谢性疾病。

如何预防生长发育迟缓？

中医认为，“小儿脏腑娇嫩、形气未充”。正是由于这个特点，导致了婴幼儿的消化、吸收和脾胃转输功能较弱，从而摄入的营养无法吸收，导致营养摄入不足。中医调理小儿营养不良，分别从以下几方面入手：

1.喂养得当，及时补充营养

当母乳不足或者营养不够时，可以通过选择婴幼儿配方奶粉来补充宝宝的营养。市面上在售的婴幼儿配方奶中蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素、矿物质等基础营养素。能够满足宝宝成长所需。

也有的妈妈认为，奶粉营养不够，因为孩子吃了奶粉不长肉。 其实宝宝吃奶粉不长肉，有自身原因如父母本身就瘦，宝宝也会瘦，有的宝宝天生就是运动能手，无时无刻不在活动，这也是“不长肉”的原因之一，但最主要的原因是喂养不当而造成宝宝膳食不平衡，而不是奶粉本身的问题。有些宝宝对牛奶蛋白质过敏，容易出现便秘、胃痉挛等胃肠道症状，营养无法吸收从而造成宝宝体重过轻。因此选择奶粉的时候，要选择宝宝容易消化，不易上火的的奶粉。

胖与瘦都是我们的直观感受，其实只要宝宝的生长曲线在正常范围内，且随着标准曲线图的趋势上升，那就说明宝宝生长发育好。在奶粉选择上，只要宝宝适合、爱吃，吃了以后不闹肚子，大便不干燥，体重和身高等指标正常增长，宝宝吃的好，睡得香，就可以给宝贝吃。

2.常用小儿推拿，调节宝宝脾胃

适当推拿可以帮助宝宝机体生长，提高抵抗力。捏脊和摩腹是最为常见的推拿手法。

（1）捏脊

操作时让小儿以俯卧位为宜，令背部平坦松弛。捏脊的部位为背部的正中线，从尾骨长强穴到颈部大椎穴。家属用双手的中指、无名指和小指握成半拳状，食指半屈，拇指伸直对准食指前半段，然后顶住小儿皮肤，拇食指前移，提拿皮肉。从尾骨两旁双手交替向前，推到大椎两旁，算作捏脊一遍。此手法可疏通经络、促进气血运行、增强机体抗病能力，能很好地起到健脾和胃的疗效。临床常用于小儿厌食、消化不良、呕吐、便秘等。

（2）摩腹

宝宝平卧，父母用手掌掌面或食指、中指、环指的指面附着于小儿腹部，以腕关节连同前臂反复做环形有节律的移动，每次1-3分钟。可以改善脾胃功能，促进消化吸收。

除了中医调节，还需要定期绘制生长曲线健康手册，定时体检，0-6岁体检时间表：宝宝刚出生时、1个月、2个月、4个月、6个月、9个月、12个月、18个月、2岁及3岁进行体检。

早期干预的关键年龄早期干预愈早愈好，6岁以前都称早期，但3岁以前更好，最好从新生儿开始。当体检发现异常时候，就得及早康复，有病就得治！可以选择去正规医院康复科或儿童保健科就诊。

沈建，儿科领域育儿博士，现已加入育儿博士堂，上海中医药大学附属曙光医院儿科副主任医师，上海中医药大学金牌教师。

2019年喜安智育儿博士堂迎来全新升级，央视主持人黄西博士成为首任博士堂堂主，带领20+位顶级育儿博士将开展50场线下育儿讲座，配合线上视频科普、达人直播、知识论坛等等趣味化、专业化的形式与内容，将继续用专业育儿干货为爸妈武装头脑，实现“溶入成长乐不停”的全新品牌主张。

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