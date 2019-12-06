并不是所有的饮食进补都有效，秋季你得这样做！

秋天至，早晚温差大，气候环境的转变易造成宝宝疾病的高发，从内部调养，为宝宝制定合理的饮食进补计划是父母的当务之急，做好以下这些帮助体弱宝宝健康过秋。

秋季腹泻高发期，守护宝宝肠道菌群至关重要

秋季是儿童腹泻的高发季节，轮状病毒、诺如病毒、腺病毒等都会在孩子肠道菌群紊乱时趁虚而入，而肠道病毒入侵时肠道菌群也会紊乱，所以呵护宝宝的肠道菌群是爸妈在换季时应该关注的事。

婴幼儿时期的肠道菌群直接关系到一个个体成人后的肠道菌群。当然对于母乳喂养的宝宝可以放心的吃母乳，母乳中的双歧杆菌对宝宝非常有益，但对于母乳不够的妈妈来说，选择更好的替代品是当务之急！市面上有的配方奶粉中含有低聚半乳糖和低聚果糖，低聚半乳糖和低聚果糖可以促进双歧杆菌的繁殖与生长，两者合作对宝宝的肠胃益生菌生长过程中事半功倍，还能使宝宝少上火，避免感染。

(图片配方表为喜安智恒悦3段配方奶粉)

除此以外，提高宝宝自身免疫力才是从根本上解决秋季或者换季问题的关键。3岁以内的宝宝提高免疫力主要依赖外部措施，主要包含：坚持母乳喂养、科学添加辅食摄入全面营养、保证充足睡眠、进行适当户外运动、按时接种疫苗等。

秋季饮食三大营养元素，相辅相成，缺一不可

（一）“生命奠基石”——蛋白质

蛋白质是免疫系统包括免疫器官、免疫细胞和免疫活性物质等的物质基础，也是与免疫力有所关联的许多微量营养素（如维生素A、铁等）吸收及运转的载体；此外，蛋白质分解所提供的各种氨基酸也能通过不同作用机理来增强免疫力，在免疫反应中起重要作用。

蛋白质作为一种大分子物质，由多个氨基酸小分子组成，这种大分子物质会在温度升高、蛋白酶等条件下分解成小分子蛋白，但其稳定性欠佳，容易因为高温而产生“变性”反应，从而降低活性和营养。推荐含有更多小分子蛋白质的配方奶粉作为宝宝蛋白质补充来源，高质适量的小分子更适合宝宝尚不成熟的身体器官，可以被宝宝身体更好的消化吸收，代谢负担更少。喜安智奶粉采用智创SMARTMSD即溶易吸科技，保持全程低温喷雾干燥技术，有效降低蛋白质热敏反应，使蛋白结构变松散，形成“软凝乳”状，像预先为宝宝“消化”过一次，最大限度保持活性及营养的完整性，同时大大改善溶解度，让消化吸收看得见。

市面上某些奶粉受制于加工工艺影响，高温加热次数较多，容易形成糖化的大分子蛋白，增加消化难度，妈妈们需留心选择。

平时给宝宝做辅食，尤其是肉类时候应该把肉类食物或者蛋煮的时间尽量长，最好是把肉或蛋煮的特别软烂，这样大分子得分蛋白质也会被尽可能地变成小分子的蛋白，这里要强调的是哪些肉类含有小分子蛋白多呢？大致的判断原则就是腿越少的动物含有的小分子蛋白越多，也就是说，鱼肉是最佳选择。

（二）“能量加油站”——糖类

糖类是宝宝身体能量的加油站，小于6个月的宝宝从母乳中就可以基本满足需求而6个月以上的宝宝身体所需要的糖分主要是从辅食中获取的，当然如果宝宝不爱吃辅食时候或者母乳不足时候，你还可以考虑用配方奶粉去弥补。糖类在宝贝体内消化吸收后,有很多用途的。但是，当糖的摄入量超过身体的需要量时，身体就会自动将吸收的糖分，以糖原或脂肪的形式储存在体内，进而造成宝贝肥胖，因此要适量补充。

（三）“储能小高手”——脂肪

脂肪是人体必需的营养素，要知道脂肪是合成宝宝神经系统必须物质的主要来源，大家经常听到的DHA等都是来自于宝宝身上的脂肪，这些脂肪不仅可以帮助宝宝保暖及身体发育，更主要的是还会使宝宝变得更聪明，所以优质的脂肪是父母必须要给宝宝补充的，母乳、牛奶和奶制品是宝宝脂肪的主要来源。

秋季体弱宝宝生病高发季，家长要多多留心，采用科学饮食进补策略，以三大必备营养元素进行能量补充，构筑宝宝健康肠道，强健宝宝自身免疫力，帮助宝宝远离疾病，健康快乐成长。

作者简介：喜安智育儿博士堂荣誉博士查彩慧，暨南大学医学博士。广州市妇女儿童医疗中心理科副主任，加拿大B.C.大学附属儿童医院高级访问学者。

2019年喜安智育儿博士堂迎来全新升级，央视主持人黄西博士成为首任博士堂堂主，带领20+位顶级育儿博士将开展50场线下育儿讲座，配合线上视频科普、达人直播、知识论坛等等趣味化、专业化的形式与内容，将继续用专业育儿干货为爸妈武装头脑，实现“溶入成长乐不停”的全新品牌主张。

【博士堂合集海报】

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)