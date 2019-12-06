夏季育儿小妙招，别让宝宝“肠”受伤

随着7月的到来，闷热的天气让人愈发烦躁，对于正处在生长期的婴幼儿而言，更会因为气温饮食、作息的变化而出现诸多不适，面对常见的儿童肠胃问题，父母多了解一些“肠”识，宝宝就多一份保障！

（一）是谁让宝宝在夏季“肠”难受

宝宝的肠道娇嫩脆弱，无论是结构还是功能都不成熟，肠胃中用以分解食物的消化液、消化酶较少，所以喂养不当宝宝就容易出现肠胃不适的表现。同时，夏季的致病微生物更容易滋生，如果饮食不卫生，把病菌、毒素吃进去，就会引起各种肚子不舒服。

还有一些宝宝贪食冰凉的食物，加重了肠胃的负担，加之长时间待在空调房，肚子没有注意保暖，那么腹泻、腹痛等症状可能就接踵而来了。

肠胃出了问题宝宝可能会因此出现拒奶少食、腹痛腹泻、呕吐恶心等症状，严重或持续过久就会导致营养不良、消瘦虚弱等后果！

（二） “肠“见问题要警惕，学会护理有诀窍

1.胀气

婴幼儿每天食用的是高营养的乳汁，在消化道内通过肠内菌和其他消化酶的作用发酵，会产生大量的气体，因此容易出现胀气的情况。当然，喂养不当也是主要原因之一，当他们进食、吸吮太急促，吸入了太多空气时，就会出现肠胃胀气的情况。因此在吃完奶，爸爸妈妈要利用按摩、拍嗝等方法，将宝宝腹中的空气自然排出体外，还可以给宝贝做一做排气操：

1.首先手指放平，在宝宝肚子上画圈圈。一开始先在宝宝的左腹部自上而下画一个字母“I”，这能使肠道里的空气往下走，通过结肠排出体外。

2.接着做一个颠倒的“L“型按摩，使气体沿着横向的肠道往下走，排出体外。

3.在宝宝的肚子上画一个颠倒的字母“U”，字母下方便是宝宝发紧的肠道，帮助宝宝排气。

同时，可以用温毛巾热敷宝宝的腹部，促进肠部蠕动，当宝宝醒着时，让宝宝平躺在床上，抬起宝宝的腿，在空中模仿“蹬单车”的动作，给肠子做“体操”。

如果宝宝疼痛严重，或者伴有腹泻、发热、呕吐的症状就要及时就医。

2.腹泻

拉肚子对于婴幼儿来说不是忍忍就能挺过去的小事，因为腹泻容易导致脱水，这对于年幼的宝宝来说甚至可能致命！因此在发现宝宝腹泻时，家长也学会判断腹泻的原因：

1）非感染性腹泻

一般是由饮食不调、消化不良引起的腹泻，属于轻度腹泻，宝宝腹泻的频率增多，每日排便少于10次，大便呈糊状，带有酸臭味，没有脓血黏液，脱水症状也不明显。

2）感染性腹泻

多因细菌或病毒引起，如痢疾、轮状病毒感染等，每日排便10次以上，大便便呈水样，量多，带有黏液甚至脓血，可能还会伴有呕吐、脱水、发热、精神不振等严重的症状。

如果宝宝还在母乳喂养，那么在腹泻时仍然要继续母乳喂养，并增加母乳喂养的次数来获得抗体和水分，如果开始添加辅食，那么暂时不要增加新的食品，多吃一些好消化的食物，不要吃辛辣生冷的食物。

因为腹泻会造成脱水导致电解质紊乱，因此要及时补充液体，比如口服补液盐，以50毫升/公斤体重，在6～8小时内喝完，以后拉多少补充多少；同时可以使用胃肠粘膜保护剂达到加强胃肠粘膜屏障作用，促进胃肠粘膜修复。

妈妈们也可以给宝贝补充一些肠道益生菌，恢复肠道微生态平衡，重建肠道天然生物屏障保护作用。如果宝宝出现感染性的腹泻，父母不要擅自用药，还是到医院进行诊断治疗，在医生指导下合理用药，对症治疗。

3.便秘

很多家长认为宝宝几天不上厕所就是便秘，这种认识是有误区的，便秘的判断并不是频率，而是症状。如果宝宝在排便的时候抗拒、哭闹、困难，便便性质干硬，这就说明宝宝是便秘的情况。

尤其是食用配方奶粉的宝宝，奶粉的配方、工艺，家长冲调奶粉的习惯，都有可能导致宝宝出现便秘的情况。建议父母在选择婴幼儿奶粉时，要注意选用易溶解好吸收的奶粉，比如海王喜安智奶粉，采用“SMARTMSD”即溶易吸科技，奶粉颗粒均匀蓬松，冲泡快速溶解，不对肠胃造成负担，同时恒悦婴幼儿配方加入三重益生元 ( GOS+FOS+POS ) ，OPO结构脂及双水解蛋白更亲和人体，让宝宝更易消化吸收。

另外，冲调奶粉时家长一定要严格按照各品牌标注的比例进行冲调，如果奶粉冲的过浓就会导致水分变少，宝宝也会出现便秘的情况。

如果宝宝开始吃辅食，那么除了多添加膳食纤维丰富的食物，比如空心菜、南瓜、黑木耳等蔬菜以及草莓、苹果、猕猴桃等水果外，也要增加一些脂肪类食物的配比，比如奶制品、肉类、鸡蛋等。

这里教大家做一个简单的肠道圈圈操帮助增加肠道蠕动：

1）首先让宝宝以舒服的姿势平躺下来

2）然后搓热双手，在宝宝的腹部上方，缓缓地以顺时针方向滑动，画出半圆

3）左手以同样的方法画出全圆，双手轮流交替，连续做数回。

（三）学会护理“肠”识，打造宝宝健康肠道

之所以肠道如此重要，除了人体所需的营养物质大约99%是由肠道消化且100%靠其吸收外，它也是人体最大的免疫排毒器官，大部分的排毒和免疫工作也是它的职责，因此宝宝的肠道健康需要足够的重视，在夏季这些日常工作也希望家长了解：

1.空调也要健康用，用错肠道要遭殃

在夏季空调能够带来舒爽的体验，但是使用不当也会造成身体不适的“空调病”。空调的温度建议设定在24~28℃之间，保证室温在26℃左右，室内外温差尽量不要超过 7℃。

尤其刚刚从室外回来，一定先给宝宝擦洗干身上的汗水，把空调调在28℃左右，过一段时间再降低到26℃。另外空调风不要对着宝宝直吹，晚上睡觉也要记得穿上睡衣或盖上空调被。

2.养成良好生活习惯，腹部按摩减少不适

既然夏季病菌滋长较多，那么平时就要注意培养孩子良好的卫生习惯，饭前便后要用流动水和肥皂洗手，穿着以吸汗、宽松、透气的衣服为宜，纯棉制品最合适，穿浅色衣服会让孩子觉得更凉快。

每天阳光10：00～16：00阳光最猛烈的时候，尽量不要让孩子在烈日下外出，户外活动要尽量选择阴凉的场所，并及时补充水分，不要贪食冷饮。

早晚可以用捏脊（5～10次）按摩的方法对调理孩子的脾胃，加强消化功能。

3.补充优质营养，提高宝宝免疫力

蛋白质是人体三大供能营养元素之一，宝宝年龄越小，蛋白质供给量相对越多，尤其是利于吸收的优质蛋白，每天供给量在40g左右，可以为宝宝补充一些海鱼、虾、鸡蛋等肉类，大豆是非常好的植物蛋白来源，因此豆制品也可以多吃一些。

矿物质也是人体必需的营养元素，像钙、铁、锌等，这些矿物质都是在肠道中进行吸收的，而为了让宝宝娇弱的肠道能更好地吸收这些营养，就需要CPP（酪蛋白磷酸肽）的帮助，CPP是一种从牛奶提取出的食品营养强化剂，被广泛地应用于各类奶制品、食品和营养品中，它能有效促进钙、锌、铁的吸收，还能抗蛀牙，被誉为“矿物质载体之王”，海王喜安智恒悦婴幼儿配方奶粉就特别添加了CPP，快速促进宝宝矿物质吸收，效果会更好！

医学研究表明，如果一个人在童年时期经常受到肠道感染，其肠神经系统因此没有健康发育，那么长大后也容易腹泻或便秘。因此童年时期的肠道健康，需要家长格外的重视，做好日常的健康护理和均衡的健康营养，才能成功应对季节变化。

喜安智育儿博士堂–让科学溶入育儿，成长乐不停。

作者简介：喜安智育儿博士堂荣誉博士查彩慧，暨南大学医学博士。广州市妇女儿童医疗中心理科副主任，加拿大B.C.大学附属儿童医院高级访问学者。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)