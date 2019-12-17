幼儿发烧怎么办？这份护理指南一定要收藏！

孩子的身体健康是父母最关心的事情。每当孩子生病不舒服时，爸爸妈妈都非常焦虑。而发烧是孩子生病时的常见症状，那么幼儿发烧怎么办呢？今天育姐就给大家奉上一份护理指南，大家快来收藏~

如何判断孩子有没有发烧

正常情况下，孩子的基础体温在36.9℃-37.5℃之间。如果体温大于基础体温正常范围1℃以上时，就可以判断他发烧了。其中，体温在38℃上下为低烧，体温超过39℃就是高烧了。请注意，这里指的体温是直肠温度，而不是口温和腋温。

导致幼儿发烧的常见原因

孩子发烧通常有以下原因，大家要注意分辨，对症进行治疗：

1.细菌感染

孩子被细菌感染后，极易患上肾脏感染、尿路感染、脑膜炎、肺炎、败血症等严重疾病，进而出现发烧症状。另外，皮疹、耳部感染等不太严重的细菌感染，也有可能导致孩子发烧。

2.病毒感染

幼儿被病毒感染后有可能会发烧，还会诱发腹泻、感冒等一些常见病。

3.中暑

人体自身会生成热量，正常情况下，身体通过出汗等散热功能将体温控制在正常范围内。但在炎热的环境里，身体的体温调节中枢发生异常，导致体温升高，出现皮肤干燥、高热等一系列症状。从外在表现来看，中暑也是孩子发烧的一种可能原因。

4.免疫接种

免疫接种是异种蛋白的接种。通常来说，孩子接种疫苗后的24小时内，有可能出现头疼、呕吐、低烧、恶心等症状，但体温极少会高于38.5℃。就算没有吃药，发烧症状一般在两三天内自行消失。

5.炎症

孩子身体有炎症，也有可能出现发烧症状。比如，孩子患川崎病后，会突然发烧，皮肤上也会有疹子。

幼儿发烧正确的家庭护理方法

布洛芬和对乙酰氨基酚是常用的退烧药物，大家可自行在药店购买放在家中以备不时之需。

请注意，这两种退烧药物对服用者的年龄有要求。3个月以上宝宝可以服用对乙酰氨基酚；6个月以上孩子方可服用布洛芬。还有，这两种退烧药并不能治疗发烧，只能缓解发烧时产生的不适感。如果孩子发烧时并没有感到不适，可暂缓服药。

大部分常见病引起的发烧很快就能退烧，大家不必感到担心，护理时只需让孩子感到安心舒适即可。

1.使用退热贴

孩子发烧时，大家要想办法让他感觉舒适。如果孩子愿意接受，在他的额头上贴一块退热贴是比较方便的做法。

2.服用补盐液

孩子发烧时，身体通过出汗来散热降温，如果不及时补充体液有可能会发生脱水。育姐建议大家给孩子服用补盐液，不但能补充体内丧失的水分，还能补充电解质。

幼儿发烧怎么办？有了这个指南，相信大家一定可以轻松应对，让孩子尽快康复！

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