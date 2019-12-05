妈妈怀双胞胎却只见其一，另一个竟在婴儿腹中

据外媒报道，哥伦比亚一名女子怀有双胞胎，但在一次孕期检查中，医生发现她的子宫内只有一个胎儿，而且这个胎儿身上竟长了两个脐带。医生给这名女子做了紧急剖腹产手术，帮助她产下一名女宝宝。第二天，医生通过手术从这名新生女婴体内取出另一个“孩子”。

双胞胎胎儿少了一个，医生诊断为寄生双胞胎

据了解，这名女子名叫莫妮卡，来自哥伦比亚巴兰基亚市。她在怀孕7个月时去医院做孕检，意外发现双胞胎只剩下了一个，而且剩下的这个胎儿长有两条脐带。

经过三维B超和四维B超的检查，医生发现胎儿的体内好像有一个囊肿。经仔细观察确认，这个囊肿是一个只有四肢没有大脑和心脏的胎儿，并且不断在长大。

医生判断，一名胎儿把另一名胎儿吸收掉了，被吸收掉的胎儿通过脐带依附在胎儿的子宫内。这是一种非常罕见的发育异常，也被叫做寄生双胞胎。

寄生胎儿不断长大，医生紧急实施剖腹产手术

医生告诉莫妮卡需马上进行剖腹产手术生下孩子，否则寄生胎儿的成长会损伤孩子正在发育的器官。随后，莫妮卡生下了一名女婴，取名为伊兹玛拉。

第二天，刚出生没多久的伊兹玛拉接受了手术，医生从她的子宫内取出一个14克重的未成形寄生胎儿。据悉，手术十分顺利，伊兹玛拉健康情况良好，和正常出生的孩子无异。

据专家介绍，最早有记录的“寄生胎儿”案例发生在1808年，它的发生原因是双胞胎胚胎没有全部分离。一个胚胎通过胎盘和母体连接，另一个胚胎则通过胎盘和双胞胎的血管连接。随着孕期的增长，小胚胎会被大胚胎吸进肚子里。这种病例大多出现在亚洲，并且常常是孩子出生后才被发现。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)