想让学龄儿童健康不生病？记住这8点

学校是孩子学习和认知成长，发展社会技能，成为独立个体的地方。但它也可能是细菌源，是引起疾病的细菌和病毒的“最佳滋生地”。大家可以培养孩子养成良好的健康习惯，让他保持健康。

1.教孩子正确洗手

洗手是防止疾病在教室和其他地方传播的最重要方法之一。通过教孩子如何正确洗手，尤其是在擤鼻涕、如厕和吃饭前洗手，你可以帮助他降低生病的风险，并防止他将病菌感染其他人。

2.提升免疫力

孩子拥有强大的免疫系统是让他保持健康不生病的重要方法。获得足够的睡眠，保持健康的饮食，控制压力，锻炼，勤洗手等等可以帮助孩子降低患感冒、流感和其他感染的风险。

3.养成健康的习惯

孩子知道预防感冒、流感和其他感染的健康习惯吗?如记住不要用手揉眼睛，或避免与朋友共用杯子和餐具。

4.养成良好的睡眠习惯

确保孩子有足够的睡眠是保持其健康的关键。睡眠不仅对孩子的身心健康很重要，也能让他学校表现更好。

5.注意孩子的焦虑和压力

家庭作业、考试、社会压力等，孩子们每天都会面临很多压力。研究表明，压力和焦虑也会对孩子的健康产生负面影响。如果发现孩子亚历山大，请及时找到方法来控制他的焦虑。

6.给孩子提供健脑早餐

早餐真的是一天中最重要的一餐，尤其是对孩子来说。低脂肪，且含有一定量的蛋白质和复合碳水化合物的均衡早餐，已被证实对大脑发育功能以及维持一整天稳定的能量水平很重要。

7.合理膳食

如果给孩子准备午餐，要多花些心思。千万不要图方便就忽视了营养搭配。另外，还可以给孩子准备健康的零食，如奶酪、牛奶、干果等。

8.选择合适的书包

如今的书包都挺重的，如果款式选择或是背的方式不对会导致孩子们背痛。为了避免孩子出现这一问题，这方面大家也要注意哦~

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