都说哺乳好，好在哪你造吗?

母乳为婴儿提供最佳营养。它含有适量的营养，易于消化，容易获得。虽然有些女性不能母乳喂养，但也有一些妈妈是不选择母乳喂养。然而，研究表明母乳喂养对母婴都有很棒的健康益处。以下是11项母乳喂养的好处：

对宝宝的好处

1. 提供营养

母乳中包含了婴儿出生后六个月所需的所有营养成分。它的成分甚至会根据婴儿的变化需求而变化，尤其是在宝宝生命的第一个月。

2.含有重要的抗体

母乳中的抗体可以帮助宝宝抵抗病毒和细菌。当妈妈接触到病毒或细菌时，就开始产生抗体。这些抗体随后被分泌到母乳中，并在喂奶时传递给宝宝。

3.降低疾病风险

母乳喂养可以降低婴儿患许多疾病和疾病的风险，包括感冒、中耳感染、呼吸道感染、肠道感染、肠组织损伤、婴儿猝死综合症(SIDS)、过敏性疾病、腹腔疾病、糖尿病、儿童白血病等。

4.促进健康的体重

母乳喂养可促进宝宝健康体重的增加，并有助于预防儿童肥胖。相对于配方奶喂养的宝宝，喝母乳的宝宝其体内的瘦素更多。瘦素呢，是调节食欲和脂肪储存的关键激素。

5.让孩子更聪明

据相关研究表明，母乳喂养和配方奶喂养的宝宝大脑发育可能存在差异，母乳喂养的宝宝智力得分更高，日后在行为和学习方面出问题的可能性更小。这种差异可能是由于与母乳喂养时身体和眼神接触造成。

对妈妈的好处

1.帮助减肥

虽然产后3个月内，母乳喂养的妈妈比没有母乳喂养的妈妈减重要少，甚至体重会增加。但请放心，从产后3—6个月开始，母乳喂养的妈妈要比没有母乳喂养的妈妈的减肥效果更好。

2.有助于子宫收缩

妈妈的身体在分娩过程中分泌大量的催产素，帮助分娩并减少出血。催产素在哺乳期间也会增加。它会促进子宫收缩，减少出血，帮助子宫恢复到原来的大小。

3.患抑郁症的风险较低

坚持母乳喂养最显著的变化之一是催产素的增加。催产素似乎具有持续抗焦虑作用。它还能通过影响特定大脑区域来帮助妈妈降低患产后抑郁的风险。

4.降低患病风险

母乳喂养似乎为妈妈提供了抵御癌症和多种疾病的长期保护。据一项研究表明，母乳喂养可以预防代谢综合征。

5.一定的避孕作用

持续的母乳喂养也会使排卵暂停。不过，注意这可能不是一种完全有效的避孕方法。

6.节省时间和金钱

母乳喂养是完全免费的，而且温度适宜可以直接饮用，宝宝饿了可以随时喂。

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