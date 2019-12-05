产检一次没落下，结果BB出生后竟然没眼珠！

刘女士宝宝出生十几天一直没睁过眼睛。家里人觉得不对劲，于是试着扒了扒宝宝的眼皮，竟然发现里面是空的！宝宝没有眼珠，这个结果让家人接受不了。尤其是妈妈刘女士，整个人都要崩溃了。

他们赶紧带宝宝去医院，医生确诊宝宝患了一种十分罕见的无眼病。无眼症的发病率非常低，一些患儿部分缺少眼球组织，而一些患儿则是彻底没有任何眼球组织。

“无眼症”这个诊断既残忍又陌生，面对一个没有眼睛的婴儿，一家人除了绝望，更多的是照顾方面的束手无策。

她不明白，为什么每次产检都按时去了，一次都没少过。为什么宝宝生下来还有这样的问题！却仍然检查不出来呢？

这种畸形疾病很难通过现阶段的B超检查提前发现。另外，几乎所有胎儿的内脏器官，在出生前都会持续不断的成长变化，因此并非在早期检查时，是正常状况的器官，就能保证在出生后也一定正常。

虽然B超不是万能的，但通过B超检查，绝大部分常见的异常都可以及时被揪出来，所以，不要因为B超不完美而放弃做B超。

刘女士可能是孕期服用了一些孕妇禁药，也可能是不小心感染了某种病毒，还有一种原因是没有补充叶酸。

缺少叶酸也可能导致宝宝畸形。所以孕妈们最好在备孕期间就开始补充一定量的叶酸，专家推荐，孕期每天要服用400mg的叶酸。

孕妈们在孕期应该合理饮食和休息，适当运动，戒烟戒酒，保证良好的生活习惯。尽量远离有污染的环境，例如二手烟、新装修的房子以及重油烟的厨房等。有遗传病史的夫妇，在孕前最好咨询医生专家。

药物对胎儿的致畸作用，最敏感时期是怀孕前三个月，所以很多孕妈硬扛着，拒绝吃药。但是孕妈和宝宝是一体的，你不舒服，宝宝也不会好受。所以孕妈们，该吃的药还是得吃，生病后可以先去咨询医生，用药时一定要谨遵医嘱。

此外，大家在备孕前最好做足准备，解决隐患后再要宝宝。90后的徐女士就因为智齿发炎、高烧，导致孕育40天的宝宝流产了。

徐女士有孕后不久智齿突然疼痛难忍。当时，她除了发低烧，右脸也肿了，但考虑到肚子里的宝宝没有用药，硬扛疼痛。连烧3天后，徐女士发现下身出血，不幸的是赶到医院时已经流产。医生推测，这与智齿发炎、高烧有很大关系。

“早知道牙齿发炎会导致流产，孕前就先做口腔检查了。”徐女士懊悔不已。等一检查发现，除了那颗刚冒头就坏事的智齿，还有3颗智齿奇怪也不对，其中一颗智齿的牙胚还是横着的，以后有很大概率会引发炎症。于是，她决定先将两侧4颗智齿全部拔除，再备孕。

要知道，怀孕会引起生理上的一连串的变化，严重的牙周病可致流产，甚至会引发败血症，造成中毒性休克乃至死亡。因为牙齿造成口腔感染的孕妇不在少数。

这里提醒大家，如果准备要孩子，未准妈妈们最好在备孕前检查口腔，该拔的坏牙拔掉，该补的龋齿补上，以免孕期口腔颌面部感染甚至造成严重后果。

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