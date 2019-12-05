宝宝来喽~小名你取好了吗？

一般在宝宝出生前或者出生后不久，家长都会给宝宝起一个亲昵的小名，主要是在家人之间使用。和带有姓氏的大名不一样，宝宝的小名，又称乳名，往往都会相对随意一些。主要能叫起来朗朗上口，听着亲切有趣，可能有寓意，但是并不深。

之前育姐就看到了一个妈妈的提问：宝妈们都来说说你们家宝宝乳名都叫啥？重名的太多了，娘家这边，老公家那边，天呢，能想到的都重名啊，起啥好啊？乐乐，甜甜，天天，萱萱，浩浩，宇宇，涵涵，晨晨，程程，婷婷，凯凯，彤彤，琳琳，萍萍，彬彬，阳阳，都有叫的了，咋办，唉……

看来叠音字的小名仍然是大潮流，因为这种起名方法简单，叫起来也方便，而且男孩女孩都适用。基本上任意一个念起来响亮的字都可以拿来当小名。育姐印象比较深的一个小名，叫“帮帮”，是一个很可爱的男孩子。

除此之外，还有一些叠字小名都很不错，给大家参考一下：

兜兜，丢丢，希希，安安，嘟嘟，叮叮，橙橙，淘淘，萌萌，皮皮，馋馋，点点，淼淼，壮壮，笨笨，妙妙，佑佑，闹闹……

有的乳名还是还是家族系列的，例如姐姐叫糖糖，妹妹就叫果果，合起来就是糖果。适用于双胞胎、龙凤胎。

我姐家一个叫小豆丁，一个叫小布丁，刚生一个男娃叫小果丁，我生了准备叫小丁丁。

这样“四大丁当”就齐全了，还是特别好听的小名，育姐都饿了，听着就是有爱的一家人。

像“布丁”、“果丁”之类的小名还有很多，例如：奶油、蛋挞、肉丸、豆包、果冻、可乐、糯米、米粒等等。

还有常见的植物水果都可以给宝宝起小名，加上前缀“小”字，感觉宝宝更可爱了，有木有！小红豆、小芒果、小草莓、小石榴、小柠檬、小洋葱、小土豆、小樱桃、小茉莉、小百合、小丁香、小树叶等等， 比较适用女孩子。

特别一点的，例如参加过《爸爸去哪儿》的“小山竹”，当初邓伦在选小名的时候吐槽“小山竹”这个名字奇怪，后来得知是正确答案后立马改口说：这个名字也太可爱了吧！

动物名也可以，例如羊羊、小龙、小鹿、小燕子、小鱼儿等，主要看宝爸宝妈们的喜好。

男孩子选择大”字，简单粗暴一点，可以叫大宝，大奔，大顺，大成，大鹏，大刚……

除了加前缀，还可以选个单字加后缀“儿”，比较适合女宝宝，例如陆毅家的“贝儿”。馨儿、灵儿、菲儿、瑞儿、倩儿等。

自然现象、生活中常见的事物都可以作为宝宝的小名。如：小雪、小雨、彩霞、云儿、彩虹、南南、东东、冬冬、水水、月月、车车、路路等。

用喜乐字当小名，也是希望宝宝们能永远幸福快乐。因此，一些充满喜悦和快乐情绪的字眼也非常适用于宝宝的小名。如：乐乐、畅畅、欣欣、甜甜、笑笑、欢欢等。

还有大名小名同时考虑的，女孩叫许依依，小名就叫依依，男孩叫王天翔，小名就叫翔翔或者翔子。

青青子衿，悠悠我心 ，大名子衿，小名悠悠

现在不少年轻父母，喜欢在《诗经》、《楚辞》中给宝宝取名，听着就特别清新文艺，充满了诗情画意。

说了这么多，上面有你喜欢的宝宝小名吗？

宝宝的小名真是五花八门，只有你想不到的，没有宝宝叫不了的！最后再来看看别的宝妈是怎么给宝宝起小名的，还没有准备的，可以参考一下啦~

☛ 我老公姓刚，打算以后儿子的小名叫，钢镚儿~~

☛ 我家的叫小豆芽，男孩女孩都能用。

☛ 参考参考，我老公说叫米多，我说叫米粒，还有我大闺女喜欢看米奇所以……你们都想好叫啥了嘛?

☛ 我家儿子小名叫小五一。

☛ 我很俗，我预产期是5月农历是四月，小名女宝叫四月，男宝叫五月。

☛ 我这可能是个女儿，今天给她起了乳名叫毛豆，因为我也姓毛，老公姓董，到时候生了再想大名。

☛ 小名叫灯泡，有没有一样的?

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