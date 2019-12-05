孕早期感冒不用慌，可能身体在骗你！

随着冬季的到来，天气越来越寒冷，很多孕妈妈竟有了感冒发烧的症状，这也使得孕妈妈很是烦恼。强忍着自己身体实在吃不消，但是吃药又会怕危及胎儿的健康发育。

辨别孕妈是否真的感冒了

事实上，不管孕妈妈孕前体质多么强健，孕后都会有感冒的症状。但是需要注意的是，并非是有感冒症状就是真正的感冒。那么，如何辨别孕妈妈是真正的感冒？

1.看怀孕天数

在怀孕初期，孕妈妈大多都会体温升高、头晕、恶心、食欲不振的情况，症状跟感冒很像。遇上这种问题，孕妈妈不要着急，这是孕前期的正常反应。

孕妈妈可以先多休息一段时间，注意补充水分，并且随时关注自己的身体状况。此外，如果孕妈妈这种症状发生在怀孕20天后左右，多半是怀孕引起的妊娠反应，不是真正的感冒。

2.看体温值

如果除了有头晕、恶心、食欲不振、体温升高的情况，还伴随咳嗽、流鼻涕、咽喉肿痛的问题，更重要的是，体温值高于37.5℃，基本上可以判断孕妈妈是真正的感冒了。遇上这种情况，孕妈妈不要惊慌，更不要自己随便找点感冒药服用，而应及时就医。

正确预防感冒的方法

1.坚持适当锻炼

由于孕妈妈身体的特殊性，生病了用药要谨慎，应听从医生建议。在日常生活中，孕妈妈要坚持适当锻炼，这不仅可以塑造体型，还能够增加抵抗病毒侵袭的能力。

2.不要接触感冒患者

孕妈妈在怀孕过程中本身抵抗力就会下降，因此平时尽量不要接触感冒患者，防止自己被传染。不仅如此，在感冒流行的季节，孕妈妈最好尽量不要去公共场合。

3.注意保暖

孕妈妈要根据自身情况和气温状况，自觉增减衣服。既不要因为受凉而感冒，也不要因为过热而感冒。平时孕妈妈可以多关注未来一星期的天气预报，这样在面对任何气候突变，也能处理得当。

以上是如何辨别孕妈妈是否是真正感冒和正确预防感冒的方法，大家学到了吗？当然了，孕妈妈一旦发现自己有感冒的症状，最好的办法是及时就医接受检查。

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