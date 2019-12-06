哄娃睡觉，这些雷区不能碰！

很多新手父母在哄宝宝睡觉时都会特别烦恼，因为不管他们怎么努力，宝宝就是无法安睡，有时好不容易睡着了，没一会就又醒来大哭大闹。其实，哄宝宝睡觉是有技巧的，如果父母没有掌握到，踩了一些雷区，宝宝自然无法入睡。那么，哄宝宝睡觉有哪些雷区？

1.不能过于安静

一般人认为，宝宝在安静的环境下入睡是最好的，不会被打扰。但是如果让宝宝养成在安静的环境下入睡，长此以往就会受不了一点杂音。因此育姐建议，可以从小让孩子养成抗干扰的能力。

2.不要睡得太晚

由于工作的原因，很多父母都有熬夜的习惯，这也使他们的宝宝睡得很晚。其实这样做是不正确的，宝宝习惯晚睡，不仅对身体健康有害，还容易焦躁不安、大哭大闹。

3.白天别睡太久

宝宝即使年龄小，也要让他养成正常的作息，父母不能放任宝宝白天睡得太久。宝宝白天睡眠时间过多，晚上就没有困意，这样日夜颠倒，不仅影响父母的睡眠质量，也会使宝宝生长发育缓慢、记忆力下降。

4.不能含乳头睡

很多妈妈会让宝宝睡觉的时候，含着自己的奶头，这样也是错误的。奶头有很多细菌，宝宝肠胃比较弱，含着奶头睡觉会使他们的肠胃受损。此外，宝宝的牙齿长时间浸泡在奶水里，也会侵蚀他们的牙齿，对他们的身体健康无益。

5.不建议趴着睡

很多父母对宝宝睡觉的姿势没有约束，认为他们怎么舒服怎么躺就好。但是宝宝是不能趴着睡觉的，它不仅会使宝宝的肠胃器官受到压迫而产生不适大哭大闹，严重时甚至会使宝宝猝死。

6.不要经常换人陪睡

一些父母可能工作比较繁忙，不能每天晚上陪宝宝睡觉，因此一般都是爷爷奶奶外公外婆照顾宝宝。但是事实上，宝宝会把他睡觉的家长视为最亲密的亲人，如果一直换人陪宝宝睡觉，宝宝会缺少安全感，无法入睡。

总之，宝宝由于年龄还小，睡觉的时候需要父母细心呵护。以上是哄宝宝睡觉时需要注意的雷区，父母在哄宝宝睡觉时切不可使用错误的方法。

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