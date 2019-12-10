小孩发烧，爸妈赶紧查查这四个原因

发烧是孩子生病时常出现的一种症状，而导致小孩发烧的原因有很多种。大家要及时找出导致小孩发烧的真正原因，然后对症治疗。那么，小孩发烧都有哪些常见原因呢？赶紧来看看吧。

1.中耳炎

孩子发烧时伴有耳朵痒、不适等症状，有可能是患上了中耳炎。孩子患中耳炎的主要原因是鼻炎或呼吸道感染没有及时治疗所致。中耳炎病情严重时，孩子还会出现鼓膜破损、听力降低、分泌物流出等症状。

年龄较小的孩子患中耳炎后，因无法用语言表达，不舒服时常常会有拉耳朵等表现，大家要注意观察，以便及时发现症状加以治疗。

2.上呼吸道感染

上呼吸道感染是孩子常见疾病，当孩子患上此病时，除了会发烧外，还会有打喷嚏、流鼻涕、咳嗽等症状。而造成孩子上呼吸道感染的主要原因是饮食不合理、身体免疫力差、保暖不当、不注意卫生等。

3.下呼吸道感染

孩子患肺炎、支气管炎等下呼吸道感染等疾病时，有可能会反复发烧，并伴有精神差、咳痰、咳嗽等表现。

如果孩子因下呼吸道感染而发烧，大家要及时带他去医院就诊，治疗原发疾病。另外，在家护理时，应让他减少活动，多多卧床休息，这样有助于疾病康复。

4.皮疹类疾病

与成人相比，孩子的皮肤很娇嫩。孩子是过敏性体质或者在平常生活中受到不良刺激，就很容易患上过敏性疾病。另外，孩子抵抗力较差，也容易患上猩红热、风疹、麻疹等疾病。

当孩子患上过敏性皮肤病或传染性皮疹时，有可能会导致发烧。如果孩子因皮疹类疾病出现发烧症状，大家要及时采取正确方法治疗原发病。治好或控制好原发病后，发烧症状自然就消失了。

以上这些就是小孩发烧的常见原因，大家赶紧对照一下症状，进而判断出孩子发烧的原因，对症予以治疗。

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