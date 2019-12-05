孩子发烧怎么办？这些常识你一定要知晓

宝宝生病发烧，让家人十分担心。有的爸爸妈妈育儿经验不足，面对这种情况常常手足无措，不知道该怎么办才好。那么，孩子发烧怎么办？今天育姐就给大伙普及一下关于孩子发烧的相关常识，赶紧来了解一下吧。

孩子发烧的常见原因

发烧本身不是疾病，而是身体异常的一种外在表现。孩子发烧通常有以下原因：

1.出牙

孩子出牙时偶尔会发烧，但体温通常不会超过37.8℃。

2.接种疫苗

孩子接种某些疫苗后，有可能会出现发烧反应，大家不必感到担心。

3.穿衣过多

孩子的体温调节功能还没有发育完善，如果穿衣过多或者周围环境温度过高，就有可能出现发烧症状。

4.感染

孩子抵抗力较差，受到病毒或细菌感染或者其他疾病感染后，常常会出现发烧症状。

孩子发烧如何测量体温

孩子的年龄不同，大家要选择不同的体温测量方法：

* 3个月以下婴儿

孩子月龄小，最好测量肛温，其次是腋下温度。请注意，宝宝耳蜗较小，不推荐使用电子耳温计测量体温。

* 3个月到3岁幼儿

这个年龄段的孩子推荐测量肛温，如果不方便，测量耳温也可以。

* 3岁以上孩子

3岁以上的小朋友发烧，大家可给他测量口温。如果孩子不能长时间保持闭嘴状态，可给他测量耳温或腋温。

孩子发烧7大误区

孩子发烧，大家在护理时千万不要踏进误区，以免影响身体康复。

1.捂汗

孩子发烧时，应适当少穿一些衣服，少盖被子。想通过穿衣盖被来捂汗退烧，只会让孩子的体温进一步上升，不利于身体恢复健康。

2.房间不通风

孩子的卧室内要保持适宜温度，不要一直紧闭门窗。确保室内空气流通，对孩子身体康复十分重要。

3.酒精擦拭

用酒精给孩子擦拭身体，有可能会导致酒精被皮肤吸收，进而发生酒精中毒。

4.服用阿司匹林

服用阿司匹林有可能会让孩子患上雷氏综合征。这是一种急性脑性综合征，致死率很高。因此除非在医生的指导下，大家千万不要擅自让孩子服用阿司匹林。

5.不发烧就去上学

学校里有很多孩子，是疾病传染的高发场所，建议大家等孩子退烧24小时后且没有反复发烧，再让他上学也不迟。

6.一直卧床休息

孩子发烧时，大家要让他充分休息，但没有必要一直躺在床上睡觉。如果孩子精神尚佳，可以让他在家里四处玩耍。

7.多吃高营养食物

大家不要强迫孩子吃一些他不喜欢的高营养食物。孩子生病发烧时，要保持清淡饮食，这样可以减少肠胃负担，加快身体康复。

掌握以上这些常识，面对“孩子发烧怎么办”这个问题时，相信各位家长一定能正确应对了。

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