仅为一部新款iPhone，“果粉”竟拐卖邻居家幼童

据外媒报道，近日，越南发生一起拐卖女童案。一名女子将邻居家两岁小女孩骗出家门卖给男网友，还编造其悲惨身世。被抓后该女子向警方供称，她这么做的目的竟然只是想得到一台全新的iPhone11手机。

女邻居帮忙照顾女童，编造谎言欺骗网友

据了解，这件事发生在越南西南部的安江省。被拐卖的小女孩今年只有2岁，因爸爸妈妈到外地打工，她只能跟着奶奶一起生活。邻居家42岁的阿姨Thai Thi Bich Hanh（简称”汗赫”）常常过来帮助奶奶照顾这名小女孩。让人无法想到的是，这位好心的邻居却为了金钱对小女孩动起了歪脑筋。

有一天，汗赫在与男网友视频聊天时，小女孩出现在镜头里被男网友看到。出于好奇，男网友便问了一下孩子的情况。汗赫故意谎称，小女孩身世非常悲惨，被父亲抛弃，而妈妈又沉迷赌博和吸毒。

为新手机拐卖女童，女邻居被警方逮捕起诉

男网友听后信以为真，非常同情小女孩的遭遇想要收养她。汗赫趁机索取一台全新苹果iPhone11手机和150万越南盾（约人合民币455元）作为报酬，男网友非常痛快地答应了。

第二天早上，汗赫告诉小女孩的奶奶要带小女孩外出游玩，随后来到约定地点完成交易，拿着钱和手机乘出租车返回。到家后，她告诉女童的奶奶孩子在玩耍时走丢了，让她赶紧报警。

警方接到报案后，找来汗赫询问小女孩走失经过，却发现她神色慌张，前后所说彼此矛盾。警方据此怀疑汗赫与小女孩的失踪有关，展开了深入调查。

后来，警方查出了汗赫拐卖小女孩的犯罪事实，并以涉嫌拐卖儿童罪对她发起指控。目前，汗赫已被逮捕，正在羁押候审。而小女孩已被平安找回，送还给奶奶照顾。

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