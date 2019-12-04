该省拟立法追责陪孩子少的父母，网友吵翻天

为促进未成年人健康成长，安徽启动了《安徽省家庭教育促进条例(草案)》(以下简称《条例(草案)》)的制定。大家快来围观呀~

近日，安徽省十三届人大常委会第十三次会议听取了关于《条例（草案）》的说明。在“家庭实施”部分，《条例（草案）》强调了家庭在实施家庭教育中的主体责任。规定父母或者其他监护人应当增加亲子陪伴时间，提高亲子陪伴质量，父母不管孩子或被追责。

大王的话

爸爸996,就不能在你每天睡前拥抱你;

爸爸不加班，就不能助你拥抱你的梦。

留守儿童、原生家庭的问题，多年以来一直是社会热议的议题。

2017年公益组织“上学路上”发布了《2017年中国留守儿童心灵状况白皮书》：

《白皮书》根据中国义务教育阶段农村中小学生4000万的总数进行估算，并将父母一方单独外出和父母双方均外出的农村学生计算在内，结果显示中国农村共有超过2300万留守儿童。

他们中很多一年甚至几年才能见到父母一次，长期缺少父母监护、情感抚慰，身心健康令人担忧。能与父母同住的孩子在获得父母陪伴方面也不尽如人意，一份城市家长陪伴孩子的现状调查显示，现代年轻父母大部分忙于工作，近7成没有时间陪孩子。

推动立法保障亲子时间的出发点当然是善意的。不过实际推行中，则会问题重重。

1.父母工作不允许怎么办

现代社会生活节奏这么快，加班成风。还有企业家公然宣称“996是一种福报”。很多父母真的是身不由己，谁还不愿意多陪陪孩子。谁没事愿意上班，不都是为了给孩子挣奶粉和早教班的钱。

如果我跟我老板说，我不能加班，我要是不陪孩子的话，罚款500。（举例）

老板说，你不加班我扣你1000。

什么你说企业不敢？最近有人因为拿了离职赔偿金，被告敲诈勒索关了251天的新闻了解一下？

就算有企业不敢，该法如果落实，有孩子的员工也会在企业招聘与晋升中遭遇歧视。

还比如有些北漂，孩子没有北京户口，不能参加北京中高考，只能在老家读书。

像一些边防军人、科研工作者牺牲自己陪伴家人的时间，全身心为祖国建设做贡献。然后你对他说你不陪孩子，我们要处罚你。这不是让英雄流汗又流泪？

共和国勋章获得者屠呦呦，带领团队研究发现青蒿素，挽救数百万疟疾患者生命。但她对家庭却充满愧疚，因为没时间陪孩子。

2.如何监管追责

你怎么知道一个父母陪伴孩子的时间够不够？

这只能靠当事人说，总不能家家装监控吧。

法律规定不满八周岁的未成年人属于无行为能力人，孩子的说法能取信吗？

孩子的说法如果不可信，妈妈说爸爸没陪孩子，爸爸说陪了，该信谁的？

如何自证陪了孩子呢？陪孩子的时候，全程自拍录像取证？如果把家长逼到这步田地，将会成为一幕家庭伦理悲剧。

还有如何定义和量化陪孩子这个行为？坐孩子身边追剧算陪孩子吗？

躺孩子身边睡觉算陪孩子吗？

带孩子逛迪士尼，和在家玩手机偶尔瞟一眼旁边的孩子有没闯祸可能花的时间一样。但是这个陪伴的价值也能等同吗?这又如何区分量化？都是问题。

如果没有一颗陪伴的心，及时强制手段能够落实，也会沦为形式主义。

陪伴不是最长情的告白，用心陪伴才是。

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