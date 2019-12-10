成功人士必备6习惯，赶紧给孩子培养起来

在孩子成长的过程中，养成一些好的习惯至关重要，它会给孩子的一生带来巨大的益处。然而在当代社会，很多父母过多重视孩子的物质生活，却忽视了这方面的教育。因此，父母应该帮助孩子早早养成一些好的习惯。那么，父母要帮助孩子养成哪些好习惯？

1.自立

孩子总归是要离开父母的照顾自己生活的，因此父母要培养孩子养成自立的习惯，坚持自己的事情自己做。这样不仅能使孩子拥有坚韧的性格，而且也培养了他们极强的责任心。

2.懂礼貌

孩子要从小懂得礼貌，不自大，不傲慢，常谦逊，这不仅对于他们的学习成绩提高有益，在成长的道路上，更容易受到老师、领导的赏识。

3.有时间观念

很多孩子没有时间观念，父母对此也不重视，但是需要明白的是，这是一个必须改正的坏习惯。如果孩子一直没有时间观念，小到玩耍的时候无法控制自己，没有足够的学习时间，大到走入社会无法拒绝形形色色的诱惑。因此父母一定要给孩子养成有良好时间观念的好习惯。

4.良好的卫生习惯

孩子一定要养成良好的卫生习惯，这不仅局限于衣服整洁、饭前便后勤洗手、不吃来历不明的食物，还要让孩子从小学会收拾自己脏乱的房间，每天换洗内衣裤，这不仅对于孩子的身体健康有益，还能极大锻炼他们的动手能力。

5.喜爱运动

现在很多孩子的娱乐活动就是躺在沙发上或者床上玩手机，看起来没有一点精神。因此为了孩子的健康成长，父母要培养孩子养成热爱运动的好习惯。例如每天晚饭后散步、节假日去户外进行运动等。

6.懂得道歉

现在很多父母都溺爱孩子，有的时候明明是孩子做错了，父母也抱着“他们还小”的心理不予追究，这其实是一件错误的事情。父母要使孩子从小明白，做错了事情是一定要受到相应的惩罚，并且要主动道歉求得他人原谅。只有让孩子从小懂得这一点，才能树立他们的责任心。

总之，拥有一些好的习惯，会使孩子终身受益。以上是父母应该帮助孩子养成的六个好习惯，在教育孩子的过程中，父母不要心急，以温和鼓励为主。

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