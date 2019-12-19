宝宝不爱吃饭易生病？小心是缺锌了

在宝宝的成长过程中，很多妈妈都会敏锐的发现，自己的宝宝对食物没有兴趣，和同龄孩子相比，个头总是小一点，一有风吹草动就会感冒发烧。事实上宝宝有这些症状，就很可能是身体缺锌了。那么，该如何正确给宝宝补锌呢？

这些宝宝缺锌，赶紧补起来

1.视力较差的宝宝

如果宝宝缺乏锌元素，视力就会下降，不仅如此，有时甚至出现远视、散光、晚上不易看见物体的情况。因此如果宝宝有以上情况，父母一定及时给宝宝补充锌元素。

2.对食物毫无兴趣

宝宝身体如果缺乏锌元素，不仅影响身体正常发育，还会有厌食、食量减少、挑食、肚胀的情况。此外，如果父母发现宝宝专吃不能食用的食物，如地上的小石子、纸片、玩具等，也是缺乏锌元素的一种表现。

3.免疫力下降

宝宝虽然相对于成年人来说，身体并非很强健，但也并不是说对病菌毫无免疫力。锌元素有利于身体中的免疫器官发育，如果宝宝缺乏锌元素，就会经常发烧感冒、支气管感染。如果父母发现宝宝睡觉时多汗易醒、扁桃体常常发炎，就要及时给宝宝补充锌元素。

4.生长过于缓慢

锌元素缺失，就会影响身体的正常发育。如果宝宝与同龄孩子相比，个头相差3-6厘米，体重也低于平均值，那么就预示着要补充锌元素了。

正确补锌小措施

1.调整饮食结构

随着宝宝的成长，他们体内的新陈代新会越来越快，对微量元素的需求也会越来越大。因此在这个时候，父母切不可让宝宝养成挑食的坏习惯，在日常生活中，要及时调整饮食结构，注意营养要均衡。此外，甜食会影响宝宝对锌元素的吸收，因此宝宝尽量不要多吃甜食。

2.坚持母乳喂养

母乳中富含丰富的维生素，是任何有机奶粉也无法比拟的。因此在宝宝前四个月，妈妈要坚持母乳喂养，这样宝宝无论如何都不会缺少锌元素的。

3.含锌量多的食物

一般来说，常见的含锌量较多的食物有动物肝脏、核桃、鱼类、瘦肉等。

需要注意的是，父母不能盲目给宝宝补锌，当发现宝宝有缺锌现象时应先其咨询医生，然后在其建议下适当补锌。

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