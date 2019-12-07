宝贝被遗传满脸雀斑，该如何补救？

每位父母都希望自己的孩子能够白白净净，这不仅能够使孩子拥有完好的形象，还能树立孩子的自信心。然而如果父母有雀斑，孩子是会遗传到的，这也使很多父母都很苦恼。虽然雀斑是会遗传，但却可以通过后天进行补救。

雀斑遗传的原因

雀斑是遗传性疾病，分显性斑和隐性斑两种。前者一般在孩子6-12岁时才开始出现其面部，在18岁左右达到巅峰。而后者大多出现在女性脸上，在她们怀孕后才开始出现。

除了显性斑和隐性斑，雀斑还会隔代遗传，这也就是为什么父母双方都没有雀斑，孩子却会长雀斑的原因。由于父母其中一方的长辈有雀斑，虽然未遗传到父母身上，但是他们身体里会携带着雀斑因素，遗传给自己的孩子。

一脸雀斑，该如何改变？

1.选择合适的化妆品

在日常生活中，女性要选择适合自己的化妆品，根据肤质挑选。在买化妆品之前，女性可以先去专柜试一下，涂在手背或者耳后，观察一段时间后是否有过敏反应，在没有过敏反应之后，才能长期使用。

2.调整作息

如果本身有雀斑情况，那么为了不遗传给孩子，一定要注重休息，有充足的的睡眠时间，保证饮食清淡。

3.接受手术治疗

如果脸上的雀斑颜色很深，无法通过其他措施自动消除。那么可以选择手术治疗的方法，例如激光祛斑。

4.少吃深色食物

在怀孕期间，孕妈妈尽量不要食用颜色深的食物，例如酱油和木耳，这可以减少体内黑色素的沉淀，降低雀斑遗传几率。此外，即使孩子脸上已经有了雀斑，也不要认为已经无法改变这一事实，其实通过后天努力依然可以阻止雀斑生长的，而体内黑色素过多会使皮肤难以调理。

5.避免暴晒

阳光照耀会使雀斑变大、颜色变深，因此为了防止雀斑生长，父母和孩子都不要过度接受阳光的照耀。在夏季，出门一定要打太阳伞，一年四季都要涂防晒霜。

以上是雀斑会遗传的原因和阻止雀斑遗传的小措施，如果有雀斑的烦恼，应该提早预防，坚持护肤，才能达到预期效果。

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