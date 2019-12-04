哥哥宠妹妹，姐姐打弟弟？事实貌似就是这样

之前，一个视频上了微博热搜：得知妹妹和别的男孩子牵手，哥哥就强迫妹妹洗手，大呼不能接受。网友评论：这才是亲哥的正确打开方式，真是笑死了~~

这里有视频，请欣赏：

坊间一直流传着这样一句话：十个哥哥，十个疼妹妹；十个姐姐，九个打弟弟，还有一个往死里打。

看来异性兄妹或者姐弟之间，是两种截然不同的相处模式。有人认为，可能女孩子骨子里带有母性，所以总想管着弟弟，弟弟调皮，管着管着就变成“打着”。

哥哥是上天给妹妹的情书

22岁的哥哥给7岁妹妹的情书是这么写的：我妹不是我的麻烦。她是这世界，写给我的情书。对她好是一种瘾，我怎么也戒不掉。

育姐翻译一下：世界上怎么会有妹妹这么可爱的生物，有妹妹太幸福了，我妹妹就是天使。

节选两段给大家看看~

这真的是太甜太暖了，这个哥哥是绝对的宠妹狂魔，国家欠育姐一个这样的哥哥！

弟弟是上天给姐姐下的战书

天王嫂昆凌就曾说过，在家里，姐姐就是小霸王，小小年纪就会顶嘴了。又一次在家里姐姐对弟弟的动作很大，就上前训斥，女儿回嘴“你可以好好讲吗？”对此，我们的“女儿奴”周董也是毫无办法。

还有一种很火的说法，来自很多姐姐的亲身经历：打弟弟要趁早，否则长大了就打不过了。为什么姐姐会打弟弟？

A：因为弟弟淘气啊，比如弟弟把姐姐的口红折断了，或者裙子割破了。你说哪个姐姐不抓狂，肯定把弟弟暴打一顿！又有几个妹妹会做往哥哥的皮鞋里倒水这种事的哦~

B：我比弟弟大7岁，小的时候没少揍他，指东他如果往西，那就得挨揍，就这他还爱屁颠屁颠跟着我。后来我上初中，全封闭学校，周末才能回家，父母给他的零食他会分出一半收好等我回来，有时候是全部放着等我回来一起吃。大概是一周不见格外想念，我就没打他了。

C：看年龄差吧，我家大姐跟弟弟差六岁，好疼他，二姐跟弟弟差两岁，爱玛，俩成天打。不过二姐跟弟弟比较玩的到一起去，弟弟把大姐当长辈一样，把二姐就当同类。

D：大约四五岁的时候喜欢骂脏话，我姐就拎着我的脚，脑袋对着臭水沟:还敢说脏话吗?……从此就再也不敢了。

凡事都有例外，有宠弟弟的姐姐，当然也有打欺负妹妹的哥哥了。还有一种，爸爸或妈妈在打哥哥/弟弟的时候，妹妹/姐姐负责递棍子。哈哈哈……总之二胎家庭欢乐多。

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