小孩发烧怎么办？掌握这些技巧好得快！

小孩抵抗力较差，患上感冒或其他炎症后有可能发烧。虽然发烧是生病时的一种常见症状，但持续发烧不退对孩子身体健康不利，所以要及时采取方法尽快退烧。那么，小孩发烧怎么办？今天育姐教大家4个技巧，快来学习一下吧。

1.温水擦浴

大家可使用温水擦拭的方法帮助孩子降温退烧。这种方法是一种物理降温法，任何年龄段的孩子均可使用。擦拭时，水温保持在32℃到34℃之间比较好，擦浴时间控制在10分钟以内。额头、腹股沟、腋窝等部位要多擦拭几次。

2.多喝温水

孩子发烧时体温升高，耗水量增大，大家应及时让他喝水。多喝水可以补充体内流失的水分，达到降低体温的目的。如果孩子发烧时身体缺水，有可能会加重病情，延长病程，甚至出现持续发烧的情况。孩子不愿意喝水，大家可让适当添加一些果汁，从而补充水分和维生素。

3.降低环境温度

小孩发烧期间，大家不要让他待在高温环境中，以免加重病情。建议大家让孩子待在温度适中，空气流通的环境中休息，这样可以加快散热，缓解病情。请注意，如果孩子发烧时有打寒战、畏寒等的表现，不要使用这种方法。

4.使用退热贴

小孩发烧时，大家可使用贴退热贴帮助他降温散热。在孩子额头处贴一块退热贴，可带走身体里部分热量，从而改善发烧症状。如果家里没有退热贴，可用毛巾包裹冰块，放在孩子额头进行冷敷。

5.合理使用药物

小孩发烧时体温上升，常常伴有食欲变差等情况，大家要及时帮他退烧，以免给身体健康带来不良影响。建议大家在医生指导下给孩子服用退烧药物，并同时服用其他药物治疗具体病症，这样方能帮助孩子尽快降温退烧。

6.减少衣被

小孩发烧时，大家千万不要给他穿太多的衣服，盖太厚的被子。捂汗不仅不能帮助孩子降温退烧，还有可能造成高热惊厥。对于很多月龄较小的孩子而言，少穿些衣服就能让体温下降。

小孩发烧怎么办？大家看完以上内容相信都知道怎么做了吧？赶紧行动起来帮助孩子尽快退烧恢复健康。

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