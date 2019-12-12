宝宝发烧要注意啥？这几件事要牢记

宝宝抵抗力较差，容易生病发烧。发现宝宝发烧，很多爸爸妈妈第一反应就是赶紧带他去医院看病。但有些时候，先在家护理注意观察即可。那么，宝宝发烧出现哪些情况要去看医生呢？快来了解一下吧。

宝宝发烧，出现这些情况赶紧送医

宝宝发烧出现以下几种情况，大家不要犹豫，应马上带他去医院就诊：

1.病程长且反复发烧

宝宝发烧病程较长，且出现反复发烧无法消退的情况，大家千万不要大意，应及时带他去医院就诊以明确病因，对症治疗。

2.持续高烧不退

宝宝高烧不退，此时新陈代谢旺盛，氧气消耗较大，身体负荷变大，极易发生脏器功能紊乱，特别是一些重要器官。比如，高烧不退有可能导致宝宝心脏功能受损。

育姐提醒大家，宝宝持续高烧不退一定要带他去医院检查，在医生的指导下进行治疗。

3.3个月以下宝宝发烧

3个月以下宝宝免疫系统还没有发育完善，身体抵抗力较差，无法抵御疾病的侵袭。一旦发烧，免疫系统将很难完成自我修复，因此大家要及时将他送医救治，切勿盲目用药。

4.伴有其他症状

宝宝发烧时伴有精神萎靡，惊厥、呕吐等症状时，大家要及时带他去医院看病。

宝宝发烧，护理时要注意什么

宝宝发烧，大家在护理时要注意以下几个问题，赶紧来看看吧。

1.体温在38.5℃方能吃药

通常而言，宝宝发烧体温大于38.5℃时建议服用退烧药物。宝宝发烧体温没有超过38.5℃，且精神状态良好，使用物理降温法来降低体温即可。

另外，育姐要提醒大家，市面上出售的退烧药有很多种，一定要跟据宝宝的月龄选择合适的退烧药。当然了，保险起见请谨遵医嘱。

2.交替服药应注意时间间隔

宝宝吃过一种退烧药后，如果没有退烧，4-6小时后才能服用其他退烧药。

3.及时补充水分和盐分

宝宝退烧时会大量出汗，因此大家要及时给他补充水分和盐分，以防脱水和电解质紊乱。宝宝不喜欢喝白开水，大家可准备一些汤水或流质食物给他吃。

宝宝发烧是一种常见症状，大家不要过于紧张，应及时掌握宝宝的体温动态并注意观察他的精神状态。如果宝宝持续高烧且精神状态不佳，应及时送医救治，千万不要耽误。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)