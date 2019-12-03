产后依然“大肚子”？可能是ta找上门

很多妈妈在生下孩子之后，可能会发现自己再一次“怀孕”了——肚子越来越大，就好像又怀孕了一样。这个问题很常见，大约有三分之二的孕妇都出现过这种情况。从专业的角度上来说，这叫做腹直肌分离。

什么是腹直肌分离?

简而言之，就是腹部肌肉向左右两边分离，形成一个圆形向外凸的状态。

妊娠期间子宫不断扩大，得以让胎儿在子宫内生长，但也正是如此，使得腹直肌被挤到了左右两边以适应扩大的子宫。生完宝宝后，激素水平将会恢复到孕前水平，虽然在一定程度上腹直肌也会停止外扩慢慢恢复，但在许多情况下，该肌肉组织已经失去了弹性。因此，要想缩回到原来的位置，就如一个经过大力拉扯后失去弹性的橡皮筋一样很难。

什么样的人会出现这种情况?

身材娇小的女性可能更容易出现腹直肌分离，尤其是分娩过多次或者怀了多胎的旁友。另外，高龄产妇、肌肉张力差或脊柱前凸也会引起这种现象，有脐疝或腹壁疝病史和骨盆不稳定病史的女性出现腹直肌分离的风险更大。

如何预防腹直肌分离?

保护脆弱的腹部以及在孕期控制体重都有助于预防腹直肌分离。包括孕前多锻炼，来锻炼腹肌；孕期控制饮食，做到长胎但不长肉。

怎样判断是否出现腹直肌分离?

对腹直肌进行自检很简单。正确姿势是：躺在床上，双腿弯曲，双脚平放，露出腹部。用一只手放在腹部，将手指放在肚脐的中线上，轻轻地按压用指尖按压，感受腹直肌的两侧，看看它们是否相隔太远。

通常可以用手指宽度来测量分离的距离。如果2指及以内，不用太担心。如果可放入3指就要注意了，而4指以上就属于比较严重，可能会引起疝气，应及时就医。

该如何治疗腹直肌分离呢?

运动是修复腹直肌的首要治疗方法，但必须遵从医生的指导和建议。不当的运动方式甚至会使情况恶化，例如仰卧起坐。有些妈妈认为仰卧起坐是一个非常好的运动方法，实际上恰恰相反，这对于腹直肌来说是禁忌。

如果问题严重，腹直肌分离可以通过手术矫正，实际上就是将多余的皮肤去除达到收腹。但是请把手术当作最后实在不得已的办法。

若孕期出现腰酸背痛的情况，一定要重视起来，这很有可能就是腹直肌分离的前兆。也不要抱有无所谓的心态，认为恢复腹直肌是产后的事情，孕前孕期都要采取相应的措施预防，才能切切实实地避免产后“大肚子”的后遗症!

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