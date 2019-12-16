还躲被窝玩手机？大肚婆可别这么干了

现在，好多人都习惯在睡觉前刷一遍微博、逛一逛朋友圈或者看个电视剧再睡觉。当然了，孕妈们也不例外，不少人养成了“睡前手机依赖症”的毛病。可是冬天玩手机真的是太冷了，很多人就喜欢窝在被窝里玩手机。这么做的危害大家造吗？

孕妈们纷纷患上“手机依赖症”

△ 二胎辣妈

对于身边有一个小宝贝，肚子里还有一个小宝贝的孕妈来说，睡前玩会儿手机可能是日常唯一的休闲活动了。毕竟白天各种忙碌，根本闲不下来。为了不让自己脱离组织脱离社会，只能抓紧睡前仅有的一点时间。

△ 职场准妈

对于还在职场打拼的孕妈们来说，白天要工作，晚上也不得闲。睡前还得了解一下领导和同事的最新动态，刷刷最近热门的电视剧、综艺节目等等，不然单位闲暇岂不是没了话题可聊。

睡前玩手机的危害

1. 对皮肤不好

我们都知道长期玩手机对皮肤很不好，对于在孕期不能乱用护肤品的孕妈们来说就更不好了。不能肯定的说会不会长斑，但是很有可能是会长痘的。还有，长期的睡眠缺失会使长痘的几率也随之增加，所以为了保护好自己的皮肤，准妈妈们一定不要贪玩手机呀~

2. 影响宝宝健康和发育

孕妈如果休息得不好，那么腹中的宝宝怎么能休息好呢~再加上皮肤不好，易疲倦，孕妈心情自然也会受到影响，不利于宝宝的健康和发育。

3. 睡眠质量差

根据调查显示，百分之六十的准妈妈会因为睡前玩手机而导致睡眠质量不佳，甚至有百分之七十八的孕妈在孕晚期的时候出现失眠的情况。

实在想玩手机怎么办?

1. 限定时间

如果实在想玩手机就给自己设立一个时间，到了那个时间点就必须关掉手机乖乖睡觉。

2. 将手机灯光调到最低

如果把灯光调到最低的话，可有效地保护眼睛。也可以将手机的浏览器设置为夜间模式，将手机光亮对眼睛的刺激降到最低。

3. 仰头玩

左右侧躺着玩手机对眼睛的压迫很大，俯卧又会压迫到胎儿。所以，对于孕妈们来说，最好仰头玩手机。

总而言之，孕妈们要学会自控，手机固然可以玩，但是要在不伤害自身健康和胎儿发育的状况下玩。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)