孩子嗜甜注意了！小心变成近视眼

甜食深受广大孩子喜爱，但是食用过多对孩子的身体健康也有很大危害。生活中常见的糖有白砂糖、葡萄糖、果糖等，多数饮品中含糖量高达11%。根据研究发现，如果孩子一天喝两瓶饮料，就会超过人每天必需摄入糖分的限度，严重的可影响到孩子的视力。

食用过多甜食危害多

1.视力减退

维生素B1与视神经功能有着紧密的联系，但是糖分的消化吸收要消耗掉大量的维生素B1，这也导致食用甜食过多引起眼角膜的正常功能受到障碍，使视力受损。

2.影响骨骼发育

糖分经过新陈代谢就会转化为酸，酸能吸取人身体中的钙，导致孩子体内钙元素不足，长此以往就会影响骨骼的正常发育。

能够保护视力的营养

1.玉米黄素

含玉米黄素较多的食物有南瓜、玉米、菠菜。它们能够保护视网膜，降低视力退化带给孩子的影响。

2.叶黄素

叶黄素主要在油麦菜、花椰菜、洋葱中含量较多。它与玉米黄素一样，能够抵抗蓝光带给孩子的不利影响。

3.维生素C

维生素C能够极好的抗氧化，不管是眼球受到伤害，或是视网膜开始老化，维生素C都能起到很好的保护作用。常见的含维生素C较多的食物有酸枣、猕猴桃、草莓。

4.维生素A

如果孩子经常有眼干的情况，可以多食用一些含维生素A较多的食物，它能够很好的缓解这一现象。此外，维生素A还有预防视力衰退、减轻夜盲症的作用。常见的含维生素A较多的食物有蔬菜、红枣、胡萝卜。

5.花青素

近年来，在预防近视、防止视力衰退上，花青素可谓是新起之秀，它能够再生产视网膜中的视紫质，从而达到增强视力的作用。常见的含花青素较多的食物有葡萄、樱桃、蓝莓，其中，葡萄以深紫色效果最好，樱桃以黑色效果最好。

6.维生素E

维生素E能够增强活性，阻止眼部系统的衰老。常见的含维生素E较多的食物有花生、核桃、松子。

总之，糖分虽然是人身体中所必需的的成分，但不可过度食用，否则会对身体尤其是视力有极大损害。以上是食用过多甜食对孩子的危害和能够保护孩子视力的食物。在日常生活中，父母也要调整饮食结构，不能让孩子养成挑食的坏习惯。

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