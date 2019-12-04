气温骤降，如何给孩子正确添衣？

随着天气逐渐寒冷，孩子也要开始添加衣服，以防感冒。但是选衣服也不是一件容易的事情，不能一味地添加，而是要有目的的选择。那么，气温骤冷如何给孩子正确的选衣服呢？下面我们一起了解一下。

添衣服的4建议

1.打底衣服选卫衣

在打底衣服中，通常有毛衣、卫衣、加绒衬衣，其中最受孩子喜爱又兼具保暖效果的是卫衣。卫衣不仅具有极强的挡风效果，款式图案还多样。在父母给孩子选择卫衣时，尽量不要选择太紧或者太松的，否则会使孩子感觉不太舒服。在颜色、图案上可以挑选孩子喜欢的风格，这会使孩子更开心。

2.裤子要宽松一些

在给孩子选择裤子时，尽量不要太紧，否则会影响血液循环。此外，裤子最好选择能盖过脚踝的长度，太短的话寒风容易侵入孩子身体。

3.外套选连帽羽绒服

在寒冷的冬天，父母多半会为孩子选择羽绒服外套，因为它不仅轻便，保暖效果还特别好。需要注意的是，在选择羽绒服款式上，父母可以尽量选择连帽短款羽绒服，它能够保证寒风不会从脖颈处侵入，同时也不会使孩子运动的时候感到臃肿。

4.鞋子以防滑为主

父母在给孩子选择鞋子的时候，尽量是以防滑为主。因为冬天道路可能会结冰，孩子走路奔跑的时候稍不注意，容易打滑摔倒，防滑鞋子能够最大限度的避免这一现象发生。

添衣服时需要注意的误区

1.不能选太紧身的衣服

很多父母认为，衣服挑选的紧一点，寒风就不容易吹到身体里，这个做法是错误的。衣服如果紧紧包着孩子的身体，不仅使孩子呼吸困难，还会影响身体里的各项机能正常运作。此外，孩子正是长身体的关键时期，衣服太紧容易影响他们的骨骼发育。

2.不能忽然加衣服

天气转冷的时候，父母不要着急给孩子添加过多衣服，这样不仅不会抵御还冷，孩子还会因为穿的太厚，热量无法挥发而出现脱水的症状。

3.不要穿复杂的衣服

太过复杂的衣服不仅没有额外的保暖效果，挂饰太多也容易增加孩子被刮伤的几率。

总之，气温骤冷需要合理挑选衣服，以上是正确给孩子选衣服的小妙招和添衣服时需要注意的误区，请各位父母认真阅读。

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