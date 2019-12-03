这些抗衰老食物，宝妈快拿小本本记下来！

当我们通过饮食合理补充抗氧化剂、健康脂肪等必需营养素时，身体会通过最大的器官——皮肤来表达感激之情。吃水果和蔬菜是对抗肤色暗淡和细纹最安全、最健康的方法。这里有8种抗衰老食物，它们可以滋养身体，让你由内而外的散发光芒。

1.豆瓣菜

豆瓣菜可以说是皮肤衰老的克星，富含钙、钾、锰、磷，维生素A、 C、 K、B1和B2等营养素。大家常吃可以补充矿物质，增加皮肤的含氧量。其富含的维生素A和C可以中和有害的自由基，从而使皱纹减少。

2.红椒

也叫甜椒、灯笼椒，其富含类胡萝卜素这一强力的抗氧化剂。另外，它的维生素C含量也较高，有助于促进胶原蛋白的生成。

3.木瓜

这种美味的食物富含各种抗氧化剂、维生素和矿物质，有助于增强皮肤弹性，减少细纹和皱纹的出现。木瓜还含有一种被称为木瓜蛋白酶的酶，是自然界中最好的抗炎剂之一，有抗衰老功效，也有去角质的作用。

4.蓝莓

蓝莓富含维生素A和C，以及花青素这一抗衰老的抗氧化剂。这种强大的抗氧化剂可以通过减缓炎症反应和防止胶原蛋白流失，来保护皮肤免受阳光、压力和污染的伤害。

5.西兰花

西兰花是一种抗炎、抗癌、抗衰老的食物。其含有维生素C和K、各种抗氧化剂、纤维、叶酸、叶黄素、钙等营养素。身体需要维生素C来促进合成胶原蛋白，而胶原蛋白是皮肤中最主要的蛋白质，它赋予皮肤力量和弹性。

至于叶黄素，可以增强记忆力；维生素K和钙对保持骨骼健康，和预防骨质疏松症有关。

6.菠菜

菠菜含水量高而热量低，且富含抗氧化剂，有助于给全身补充氧气。其维生素C含量高，也提高胶原蛋白的生产，以保持皮肤紧致和光滑。

7.坚果

许多坚果(尤其是杏仁)富含维生素E，有助于修复皮肤组织，保持皮肤水分不流失，保护皮肤免受紫外线的伤害。核桃甚至含有抗炎的欧米伽-3脂肪酸，可帮助强化皮肤细胞膜，防止日照伤害，通过保持皮肤的天然保护屏障让肌肤焕发美丽的光彩。

8.鳄梨

也叫牛油果，富含脂肪酸，有抗炎症作用，能促进皮肤光滑、柔软。它还含有多种人体必需营养素，包括维生素K、C、E和A、B族等维生素、钾等，可降低衰老带来的负面影响。

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