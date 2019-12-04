家有自卑娃？这些方法让他自信起来

很多父母都希望自己的孩子变得自信阳光，但是由于性格使然，有些孩子却有些自卑内向，不愿意在公众场合说话恼。为了改变这一现象，有些父母会把孩子送到各种才艺中心，使他们有机会上台表演，借以激发他们的自信心，然而有时反而会起到适得其反的效果。那么，如何正确激发孩子的自信心？

1.选孩子喜欢的才艺

学习某种才艺，在未来的某一天终究会上台表演，这确实能够激发孩子的自信心。然而父母需要注意的是，在选择才艺的方式上，应该是让孩子自己选择，自己不能越俎代庖。

一些父母认为，钢琴、舞蹈能够极大的锻炼孩子的气质，因此不由分说为孩子选择，丝毫不管孩子是否喜欢。如果孩子不喜欢父母为他们选择的才艺，那么在学习过程中会产生抗拒心理，这样自然学不好，对他们的自信心也是一种打击。

2.不以名次为目的

想要孩子变得自信，首先孩子自己要开朗乐观。但是很多父母在孩子学习的过程中，过分重视成绩名次，一旦发现孩子在某次考试中进步不明显或者有退步现象，就会过分责骂。这样不仅会使孩子丧失学习的兴趣，也会变得畏手畏脚。

3.别总是责骂孩子

孩子的年龄还很小，很多时候他们闯祸，只是偶然之过。父母在这个时候，首先要克制自己不要发火，而是要积极跟孩子沟通，了解他们内心的想法。想要激发孩子的自信心，应让他们有敢于尝试的勇气。如果孩子有任何新奇的想法，父母看到后先是嘲笑和责骂，孩子自然不会有下一次的尝试。

4.接受孩子小需要

很多孩子看起来很自信，但是事实上他们内心很自卑，这看起来是很矛盾的说法，但是在当代社会是真真正正发生的。因为很多孩子唱跳俱佳，得到很多人的赞赏，并非是因为他们热爱在公共场所表演，而是父母在日常生活中，向他们传达这样会使他们很有面子，因此孩子的自信乐观就沦为父母虚荣的工具。

想要孩子拥有自信心，父母就应该接受孩子真正的需要，有了父母的支持，孩子自然就会越来越开朗乐观。

以上是正确激发孩子自信心的小妙招，父母是孩子成长道路上的第一位老师，更应该用正确的办法激励孩子，使他们越来越自信乐观。

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