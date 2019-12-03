宝妈老纠结体重，容易让娃对身体形象不满意

“我太胖了。”“我很丑。”从一个十几岁的孩子嘴里听到这样的话可能会让人心烦意乱，而如果是被年幼的孩子说出的时候可能会让人不安。各种研究表明，孩子们最早在3到5岁时就开始担心体重和外貌问题，许多幼儿对自己的身体不满意。

近期发展趋势

据美国一项研究发现，儿童对自身外表不满并不罕见。多达24%的儿童保育专业人士表示，发现3至5岁的孩子对自己的外表或身体不满。令人吃惊的是，47%的儿童保育专业人士在6至10岁的儿童身上看到了对身体形象的焦虑。

像“他很胖”或“她很胖”这样的短语在儿童中很常见。多达37%的育儿工作者听过孩子这样的话，多达31%的人听过孩子自称胖。近五分之一(19%)的儿童保育专业人士表示，他们看到孩子们因为担心食物会使他们发胖而拒绝进食。

让孩子正确理解身体形象

1.家长特别是妈妈，要注意用词

不要说“我看起来很胖”或“我不能吃这个，它会让我发胖。”孩子在听你说话，会向你“学习”。5到8岁的孩子如果认为自己的妈妈对自己的身体不满意，他们更可能对自己的身体不满意。你要对你的身体和你自己表现出自信。

2.尽量不要把注意力集中在外表上

不要随意谈论别人的外表和身体，而要关注一个人更重要的方面，比如他们是多么的善良或幽默，或者他们是否有良好的举止或努力工作。

3.强调运动和健康饮食，而不是体重

大家不要太纠结体重秤上的熟悉，不如多关注好吃又营养的食物和有意思的体育活动。孩子还小，不需要健身，规律的参加体育活动就好，也不必特意计算热量。但大家应引导孩子养成良好的饮食习惯，比如按时吃饭、细嚼慢咽等，还有应教孩子如何挑选健康的食物，包括零食哦~

4.正确理解完美身材

和孩子一起观看交流，当你看到广告、电视节目或电影中的女性穿着暴露的服装时，谈谈这有什么问题。你可以告诉孩子那些模特的照片可能是电脑后期修的，让他知道什么样的身体形象是完美的。

5.限制孩子的屏幕时间

研究表明，缩短屏幕时间可以降低孩子患肥胖症的风险，甚至提高成绩。这也避免了孩子被各种垃圾食品广告狂轰乱炸。如何孩子看到垃圾食品广告，不妨和他讨论为什么说这些食品对他们的健康有害。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)