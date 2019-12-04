婆婆丢下孙女去照顾生病的女儿，宝妈感到心寒

陈媛和老公王浩是自由恋爱，婚后三个多月就怀孕了，老公一家都非常高兴。后来生下来一对双胞胎姐妹花，还在坐月子的陈媛笑着问老公：一次给你生了俩女儿，没什么奖励吗？因为之前陈媛老公曾许诺生了孩子后要给她买条金项链。

宝妈要金项链当奖励，大姑姐很不满

王浩说，两个孩子以后开销就大了，奶粉、纸尿裤什么的都要买两份，以后条件好了再补上。陈媛表示理解，现在的她心思都在孩子上，想起这件事就顺口问一句，没有金项链也无所谓，只要宝宝们都健健康康的长大就行了。老公后来跟妈妈提了一句，意思是夸陈媛懂事。

婆婆和妈妈都来帮陈媛带孩子，让她安心坐月子。一天中午，陈媛在午睡，她的大姑姐王洁过来看望她。见她在睡觉，就和她妈妈，也就是陈媛婆婆在房门口小声聊起了天。

婆婆把陈媛要金项链的事跟女儿说了，王洁一听，又好气又好笑，说道：她又没生儿子，还敢要金项链！

王洁说着声音不自觉地放大了，婆婆连忙示意让她安静点。实际上，早在王洁进屋的时候，陈媛就醒了，但是她还有点迷糊，所以没起来，没想到就听到了这样一番话。

陈媛十分生气，想去质问大姑姐：这都什么年代了？还搞重男轻女这一套？双胞胎多难得啊，一次生俩还不够吗？而且大姑姐自己也生的是女儿，居然还挑剔！

真是越想越气，但是陈媛知道老公是不在乎男女的，而且对两个女儿也是真心疼爱，冷静下来后，觉得闹开了对大家都不好，于是打算等老公回来再跟他说。

老公得知后，也很生气，问姐姐是不是说过这话。王洁否认，她说她疼两个孩子还来不及呢，怎么会嫌弃她们是女孩，又夸双胞胎多稀罕多可爱。又说媛媛这次真是辛苦了，是咱们家的大功臣，得让她好好坐月子。

最后这事不了了之，但还是在双方心里留下了一个疙瘩。

大姑姐突发疾病，婆婆丢下孙女照顾女儿

宝宝两个月的时候，大姑姐王洁突发脑出血，婆婆立刻奔赴到女儿身边照顾她，留下陈媛一人照顾两个孩子。老公在外地挣钱养家，陈媛没办法，只能回娘家让自己的妈妈帮忙。过了一星期打电话给婆婆，问她什么什么时候能回来。

婆婆表示不放心女儿，还要再待一阵子，让陈媛辛苦一点。后面陈媛又催了几次，婆婆说，王洁离不开她。而恢复中的王洁则打电话和陈媛说：你可怜可怜我，我真离不开我妈，不然你请个保姆带孩子吧，我给你出钱。

电话里王洁哭得很凄惨，她让陈媛再坚持一下，她说不放心其他人照顾自己。

陈媛直接反击：那我就能放心保姆照顾我女儿了？现在保姆带小孩出事的那么多，我怎么放心？你给钱，你能给我多少钱？这也是你们王家的女儿！再说了，现在让我找，一时半会到哪找靠谱的？！

陈媛心里委屈得要命，带两个孩子，那种辛苦不是带一个孩子的两倍，而是三四倍，甚至更多！既怕她们生病，又怕她们吃不好长不大，陈媛已经连续很多天没睡好觉了。

关键是婆婆一去一个月，很少会打电话回来问宝宝、问问她的情况。娘家正是丰收的时候，陈媛妈妈每天都有很多活要做，女儿回来后她就更忙了，于是请了几个人帮忙做农活。陈媛觉得不给自己打电话就算了，还不给她妈妈打电话，问候几句，说一些辛苦了之类的话，这让她的心寒了。

妻子对丈夫表达不满，打算找保姆带娃

随着日子一天天过去，陈媛对大姑姐和婆婆的不满也越来越大。据了解，大姑姐已经恢复得差不多了，只剩下左手没完全恢复知觉。而婆婆也已经去照顾了一个多月快两个月了。

她气得和老公王浩说：过不下去了，我真受不了了！不然咱们拆伙吧，孩子一人一个，不然都给我，或者都给你，我不想再继续了。这不是你们家的小孩啊，你妈一点都不帮我带！

王浩吓了一跳，连忙安慰陈媛：你别这样，我姐那边也是没办法，再给次机会。王浩连忙请了一个星期的假回来陪陈媛并帮忙带孩子。

后来，婆婆终于回来了。陈媛还是打算把找保姆的事提上日程，说句不中听的，也许大姑姐下次还有事呢？

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