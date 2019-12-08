宝宝发烧前的症状，早发现早退烧

在宝宝成长过程中，由于抵抗力较低，经常会发生突然发高烧的情况，这也使父母整夜不能睡觉。事实上，宝宝发烧并不是突然而起的，在发烧前也有一些症状，只是父母并未仔细察觉而已。那么，宝宝发烧前有什么症状呢？

宝宝发烧前的症状

1.情绪变得焦躁

如果宝宝平时非常安静，忽然间开始焦躁不安、大哭大闹、夜不能寐，父母就要注意了，这很可能是宝宝将要发烧了。

2.体温不正常

在天气突变时，父母可以经常把手放在宝宝额头，对比自己和宝宝的体温，如果感觉宝宝体温异常，就要注意了。父母一旦发现宝宝体温明显升高，同时伴有食欲不振、呼吸急促、全身发红的状况，应该立即带他们就医治疗。

3.明显怕冷

如果宝宝是突然性发烧，那么他们的体温很可能达到38℃以上。但是会有明显怕冷的情况，例如手脚冰冷、打冷战、无力酸痛，这也预示着宝宝发烧了。

4.不停出汗

有时候宝宝明明没有运动，体温也没有很高，但是宝宝会不停出汗，这有可能预示着宝宝要发烧了。因为在发烧时，由于人特有的自我保护机制，会通过不停出汗来降低体温。

快速退烧的方法

1.通过物理降温

父母可以用浸上温开水的毛巾擦拭宝宝的身体，尤其是注意腋下、四肢处，这可以使宝宝的毛细血管得到扩张，达到快速退烧的目的。

2.服用退烧药

如果宝宝的体温过高，那么父母就不要掉以轻心，应该及时让宝宝服用退烧药。需要注意的是，在服药的过程中应该谨遵医嘱，不能私自用药。

3.及时补水

如果宝宝体内大量缺水，也会导致发烧。因此在宝宝发烧后，父母应该给宝宝补补水，通过不停排尿使毒素排出。

总之，宝宝发烧是一件很难受的事情，日常生活中父母应该多关注宝宝的身体状况。以上是宝宝发烧前的症状和快速退烧的方法，当宝宝发烧后，父母要及时带宝宝就医检查，一切谨遵医嘱。

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