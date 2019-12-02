别怕！孕期水肿这么吃可搞定

怀孕之后，女性的身体会发生各种变化。除了腹部一天天隆起，不少准妈妈还会经历孕期水肿。这让很多原本身形相对匀称的准妈妈，看起来都像是胖了几圈。孕期水肿是怎么回事儿？大家应该如何应对呢？其实通过饮食就可以解决哦~

什么是孕期水肿?

孕期水肿发生频率最高的部位就是脚，尤其是脚踝周围。当准妈妈看到脚踝以及脚背肿得厉害的时候，这代表已经发生了孕期水肿。孕期时，准妈妈身体有一定程度的水肿是正常的。但如果体内滞留的水分太多，或是因为血液中的化学变化使得组织内积聚了过多液体，就会引起孕期水肿。

孕期哪个阶段最容易出现水肿?

女性在怀孕28周后，由于子宫增大，静脉回流可能会受到压迫，引起下肢水肿。也就是说，孕期水肿更容易出现在静脉回流有障碍的准妈妈身上。在随后的时间里，水肿的现象可能会越来越明显。

哪些原因会引起孕期水肿?

1.孕期时下肢毛细血管的血压会因为孕周的增加而升高，使得组织液的回流会受到影响。特别是久站或走路时间过长的准妈妈，更容易出现水肿或是水肿加重。

2.肾小管对钠的重吸收受内分泌影响增加，引起体内钠潴留，也会造成水肿。

3.血浆白蛋白下降时容易引起水肿。引起血浆白蛋白下降的原因，主要有蛋白质摄入不足，或是吸收不良所致，这一现象也被称为血浆胶体渗透压降低，过度劳累的准妈妈容易出现这种现象。

4.毛细血管通透性增加。最常见的就是妊高血压综合征，它会导致准妈妈全身小动脉痉挛，造成毛细血管缺氧，导致血浆蛋白及体液进入组织的间隙中，引起水肿。

目前对于孕期水肿，药物治疗无法彻底解决，还是要从饮食入手。通过增加蛋白质的摄入，可以提高血浆中白蛋白的含量，让胶体渗透压得以改善，使水分回到血液中。

对准妈妈来说，血压、体重、尿蛋白的监测都很重要，以防出现贫血、营养不良等。若是准妈妈水肿严重，必要时需进行利尿治疗。

调理饮食赶走水肿

水肿的准妈妈可以通过日常饮食调理，来消除水肿：

1.少吃或不吃难消化，易胀气的食物。这类食物容易造成准妈妈腹胀，影响血液回流，使水肿的情况更加严重。常见的此类食物有：油炸类的糯米糕、洋葱、马铃薯等。

2.不吃过咸的食物。过咸的食物会加重水肿，准妈妈在孕期饮食应该以清淡为主。

3.多吃蔬菜水果。蔬菜水果含有多种维生素和微量元素，可以提高抵抗力，促进新陈代谢，还可解毒利尿。

4.补充充足的蛋白质。这对因为营养不良引起水肿的准妈妈来说非常重要。肉、鱼、虾、蛋、奶、豆类中的优质蛋白质含量丰富，准妈妈每天都应适量补充。

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