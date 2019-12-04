宝宝身体缺水后果严重，赶紧喝起来！

水是万物之源，每个人每天都要喝水，宝宝更是如此。宝宝不爱喝水，对其身体健康及发育有很大危害，切不可大意。那么，宝宝不爱喝水有哪些危害？如何解决这一情况？下面我们一起了解一下。

宝宝不喝水的危害

1.记忆力减退

根据研究发现，宝宝长时间不喝水，其记忆力、思考事物和辨认色彩的能力均会有所下降。这类宝宝在补充充足的水分后，不仅幸福感会上升，且记忆力也会提高。

2.免疫力下降

如果宝宝长时间缺水，体内就会由于缺少水分而上火，随后皮肤干燥、免疫力下降，长此以往甚至引起感冒发烧等疾病。

解决宝宝不爱喝水的妙招

1.看别的小朋友喝水

宝宝都会有从众心理，如果当他看到别的小朋友在喝水，自己自然也会要求喝水。因此爸爸妈妈可以在日常生活中让宝宝多看看其他小朋友喝水，这样宝宝自然会养成喝水的习惯了。

2.鼓励表扬为主

宝宝都是想要得到爸爸妈妈的表扬的，如果宝宝在喝水时，爸爸妈妈都会鼓励表扬他，那么他也会渐渐爱上喝水。

3.少喝多补

宝宝的肚子容量就那么大，因此爸爸妈妈不能以自己和他们相比，让宝宝一次性喝太多水，这样宝宝会慢慢厌恶喝水。在日常生活中，爸爸妈妈可以采取少喝多补的方法让宝宝喝水，这样宝宝不仅对喝水没有反感，在感到口渴时还会主动要求喝水。

宝宝喝水的正确方式

1.前六个月不需要喝水

在宝宝出生后前六个月，只需要喝母乳或者配方奶，它们所包含的营养足够满足宝宝的需要，这个时候不需要喝水或者果汁。

2.6个月-1岁可适量喝水

在这个时期，爸爸妈妈可以适当让宝宝喝水，但不可过多，这个时候以习惯为主，每日饮用量不要超过60ml。宝宝一岁之后可以鼓励宝宝多喝水。

总之，宝宝不能缺水，但如何鼓励他们多喝水也是需要策略的。以上是宝宝不爱喝水的危害、解决宝宝不爱喝水的措施以及宝宝正确喝水的步骤，在日常生活中，爸爸妈妈也要及时让宝宝养成爱喝水的习惯。

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