宝宝发烧怎么办？这些妙招可以帮到你

宝宝一发烧，很多家长就慌了。其实，发烧是一种常见病，几乎所有人都经历过。宝宝发烧的原因通常是呼吸道感染或长疱疹等原因引起。那么，宝宝发烧怎么办？今天育姐教给大家几个小妙招。

宝宝发烧量体温的正确方法

宝宝发烧，大家首先要给他量体温。以水银体温计为例，首先是把温度计里的水银甩到35℃以下，接着用毛巾把宝宝腋下的汗液擦干，然后将体温计放进腋窝让宝宝夹住，5分钟后取出读取温度值，担心测量不准确，可多试几次。当然，大家也可以选择额温枪或电子体温计等。

宝宝发烧后体温波动较大，大家每天要多次测量体温，以便准确掌握病情。

应对宝宝发烧的几个小妙招

以下几个小妙招可以帮助宝宝降温退烧，大家赶紧来学一学吧。

1.洗热水澡

很多父母会有这样的疑问：宝宝发烧了，洗澡会不会使病情恶化呢？其实，洗澡并不会加重宝宝的病情。洗热水澡能够加快身体散热，从而达到降温退烧的目的。

大家给宝宝洗热水澡时，以下几点需要注意：一是环境问题，浴室一定要做好保暖工作，不能漏风，否则会加重病情；二是水温问题，有的家长认为，宝宝发烧水温低一点能帮助散热，其实这是错误的，水温较低反而会让病情加重。

另外还要提醒大家，宝宝洗澡时会丧失一些水分，发烧也会造成身体缺水，因此洗澡前后要让宝宝多喝些水。

2.温热毛巾擦身

将毛巾放在温水中浸湿，稍微拧干后在宝宝身体上擦拭，腋下、手心、脚心等部位要重点擦拭。不建议大家用冰块或酒精给宝宝擦拭身体，以免体健康受损。

3.多喝水

宝宝发烧体温较高或者发烧时间过长，有可能造成电解质紊乱或身体缺水，此时应给他多喝水。另外，水能起到调节体温的作用，可以带走身体里一部分热量。如果宝宝不愿意喝白开水，可以适当加入一些果汁。

4.药物降温

宝宝发烧体温在38.5℃以上，说明体温调节中枢发生了异常，此时需通过服药来降低体温。育姐提醒大家，给宝宝服药一定要遵医嘱，不要盲目给他吃药。

5.及时就医

宝宝持续发烧很长时间或者体温大于38.5℃时，如果以上方法都不能帮助宝宝降低体温，大家要及时将他送往医院就诊，千万不要延误。

宝宝发烧怎么办？以上小妙招可以帮助他尽快恢复健康，不妨试试吧！

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)