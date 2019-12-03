小儿发烧怎么办 怎样退烧快？大家赶紧来学一学！

孩子在成长过程中难免会生病，最常见的病症就是发烧了。孩子突然发烧，往往让父母手忙脚乱，不知道该怎么办才好。那么小儿发烧怎么办 怎样退烧快？赶紧来学一学吧。

小儿发烧并不一定是坏事

事实上，发烧本身并不是一种疾病，而是身体发出的示警信号。发烧是提醒我们，身体出现了异常，有可能是生病了。

孩子发烧时，体内的各种免疫功能“全部启动”，帮助身体杀灭病菌提升抵抗力，从而促进孩子的健康成长。所以说，发烧是一种身体的自我保护，是一道“防火墙”大家不必过于忧虑，只要宝宝状态良好，那么就无需过于担心。

孩子体温多少度是发烧

孩子健康情况下，基础体温在36.9℃-37.5℃之间。对于新生宝宝而言，体温小于37.5℃都是正常的，当体温超过正常范围1℃以上时，就是发烧了。

通常来说，孩子体温在37.5℃-38℃之间是低烧；38℃-39℃之间是中度发烧，而体温大于39℃就是高烧了。

根据发烧程度决定处理方法

其实，孩子发烧时体温高低与病情是否严重并不完全相关。了解病情严重与否，主要是看孩子的精神状态。

如果孩子只是体温较高，但精神状态颇佳，能和平常一样吃喝玩乐，说明病情较轻，可以不去医院就诊，在家用物理降温法进行治疗。

如果孩子发烧超过38℃，并伴有尿少、不喝水、惊厥、腹泻或呕吐、嗜睡不易叫醒、头疼、腹疼等以上任何一种症状，说明病情较重，应立即带他去医院就诊。

另外提醒大家，3个月以下宝宝发烧超过38℃，无论有没有感到不舒服，都应带他去医院就医。发烧时体温大于40℃，不管孩子年龄多大，都应马上去医院就诊。

孩子发烧在家护理的正确方法

孩子发烧后，大家在家可以用以下几种方法进行护理，这样有助于孩子恢复健康。

1.头部湿冷敷

这个降温方法十分简单很容易操作，将冷毛巾放在孩子前额即可。等毛巾变热后再次放入冷水中浸湿，取出拧干后重新冷敷。如果想要获得更好的降温效果，也可以使用冰袋或冷水袋。

2.温水擦拭

将干净的毛巾放入温水中浸湿，稍微拧干后在孩子前胸、后背、手臂、颈部、大腿等部位擦拭，特别是腋窝、肘窝、脖子等大血管流经处要多多擦拭。停留在体表上的水分在蒸发时会吸收身体热量，从而起到降温退烧的效果。

3.卧床休息

小儿发烧后，大家应让他卧床休息。卧室内要保持安静，温度适宜，通风良好。请注意，不要让孩子穿太多的衣服，如果他出汗较多，应及时用温水擦干，并更换干净的衣服。

4.多喝水

发烧时，体内水分流失较快，大家要给孩子多喝温水。喝水不仅能让身体有效补水，还能促进排尿排出毒素。育姐提醒大家，发烧要让孩子多次饮水，但一次不要喝太多。

5.退热贴

退热贴是一种物理降温法，正确使用可以起到降温退烧的效果，但大家切不可过于依赖。建议大家选用质量过关、舒适透气，降温平缓的退热贴给孩子使用。

6.尽快就医

孩子发烧有很多原因，以上这些方法只是常规方法，如果使用后孩子依旧发烧或者出现恶心、呕吐等症状，应及时送医查明病因，对症处理。

看完以上内容，大家对“小儿发烧怎么办 怎样退烧快？”这个问题还有疑惑吗？希望能帮到大家，让孩子尽快恢复健康。

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