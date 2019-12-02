女宝脸上天生大面积胎记，宛如蝙蝠侠面罩

据英国《每日邮报》报道，美国一名女宝宝出生时，脸上带有大面积的黑色胎记，宛如蝙蝠侠面罩一般。在美国求医无果后，妈妈带着她飞往俄罗斯寻求专家医治。经过2个多月的治疗，这名女宝宝的面部发生了极大的好转。

女宝脸上有巨大黑色胎记，妈妈美国求医未果

据了解，这名女宝宝名叫卢娜，只有8个月大。她的妈妈的名字是卡罗尔·芬纳，现年36岁，来自佛罗里达州。妈妈卡罗尔表示，女儿出生时脸上就有大面积的黑色胎记，经诊断是先天性黑色素细胞痣。

随着卢娜慢慢长大，她面部的黑色胎记颜色越来越深。卡罗尔表示，每次带女儿出门，周围的人们总是用异样的眼光看她们。有一次去教堂，一名女子当面讽刺卢娜是“怪兽”，这极大的刺激了她。她决定一定要在女儿还小时尽快治好脸上的胎记。

卡罗尔到处打听哪家医院能治疗女儿的疾病，但得到的结果都是做手术去除胎记会在脸上留下疤痕。

妈妈带女儿出国求医，手术效果超出预期

后来，卡罗尔在网上发现俄罗斯一名专家可以通过无创手术将黑色胎记去除，于是马上通过网络联系了这名医生。经过一番交流，她决定带女儿去俄罗斯就医。卡罗尔说，周围的亲朋好友听到她要带女儿去俄罗斯治病的消息后，都认为她疯了。但她表示：“当时脑海中有一个人声音在鼓励她一定要去，或许这就是当妈妈的直觉吧。”

两个多月前，卡罗尔带着卢娜飞往俄罗斯，找到了医生帕维尔·波波夫。波波夫决定采取分步治疗方案，第一步是去除卢娜额头上的胎记，等效果出来后再继续治疗。

近日，在媒体的见证下，波波夫博士拆除了卢娜脸上的纱布。只见卢娜的额头上除了少量硬痂，黑色胎记已经全部被清除干净，露出粉红色的皮肤。波波夫博士表示，治疗效果出乎意料的好。

卡罗尔表示，这是她们一家收到的最好的圣诞礼物，非常感谢波波夫博士。随后，她将带卢娜回国，与丈夫一起过圣诞节，并发起众筹，以期募集到14万美元的手术费，用于将来的7次手术。

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