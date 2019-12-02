带娃看电影是个好主意吗？这里有答案

无论你是需要让孩子有时间吃饭，还是想找一个有趣的活动来度过一个下雨的星期六下午，看场电影甚至是带孩子去电影院似乎是一个好选择。但是，因为涉及到屏幕时间和孩子，大家有很多不同的看法。

孩子可以看电影吗?

尽管你很容易被各种建议所淹没，但实际上专家们已达成了共识。美国儿科学会建议：

18个月以下的婴儿，除了视频聊天外，不要接触任何屏幕，包括电影和电视节目在内。

18到24个月大的孩子，可以在成人陪同下观看经过筛选的高质量的教育节目，时间应控制在0.5—1小时以内。

孩子满两岁了，在成人陪同下每天的屏幕时间最多一个小时。

因此，考虑到电影的长度从一个半小时到两个小时不等，看电影不应成为孩子的日常活动。另外，孩子对屏幕时间太过关注会影响其语言学习、情感和社会发展等，甚至不利于宝宝生命最初几年的睡眠和体重，影响大脑发育。再说，屏幕时间过长也会使孩子探索、亲子互动的时间减少。

能带孩子去电影院吗?

这不是一个关于你是否可以带孩子去看电影的问题，而是一个关于你是否应该去看电影的问题。此外，带一个小孩去电影院还有几个实际的事情要考虑：

1.电影太吵了

影院的音量经常会超过90分贝。这对任何人来说都太大声了，对于耳朵还在发育的幼儿来说尤其危险。任何超过85分贝(大致相当于城市交通量)的噪音都会损害听力。如果你去看演出后耳鸣，可能就是因为之前太吵了。

2.某些图像可能有害

不管是否理解，孩子都会关注屏幕上的图像。即使不理解电影的内容、音乐和氛围，也能传达恐惧，可怕的场景可能会吓到孩子，让他做噩梦。小孩子也可能会从电影中学到不少的行为举止。比如宝贝看了两个小时的人们互相踢打，他很可能会在以后模仿其中的一些行为。

3.小孩子没耐心

你应该比任何人都更了解孩子，他是不可能一直乖乖坐着不动的。大多数孩子都不可能坐在黑暗的电影院里完全看完整部电影。

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