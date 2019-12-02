这些事会干扰孩子入睡，别再做了！

学龄儿童可能不像幼儿那样需要那么长时间的睡眠，但他们的身体仍然需要充分的休息。通常，6至13岁的孩子需要大约9至11个小时的睡眠，3至5岁的学龄前孩子童需要多达10至13个小时的睡眠。当然了，具体时间取决于孩子的个人睡眠需求。

孩子睡眠充足吗？

如果孩子睡得不好或者入睡有困难，可能是睡眠存在问题。有很多事情会抢走学龄儿童的注意力，干扰他们获得足够的睡眠。同时，他们得到足够的休息变得比以往任何时候都更重要，因为睡眠不足会导致注意力和行为问题，可致其在学校表现不佳，体重增加的风险增加，甚至会使免疫系力下降。

干扰孩子睡眠的事情

1.电子设备

电视、手机、电子游戏会干扰孩子入睡。孩子们睡前至少一小时，不要让他看电视或玩电子游戏，而应让他做一些安静的事情，比如洗澡或和一起看书。把电视、电脑这些放在孩子的卧室之外。即使是小屏幕，如智能手机，也已被证明在允许进入儿童卧室时会给孩子带来睡眠问题。

2.睡前过渡

良好的睡前习惯和过渡时间可以防止孩子的睡眠问题。任何人——无论是小孩还是大人——都很难突然从醒着变成睡着。学龄儿童，尤其是年轻儿童，需要一点时间从一个地方过渡到另一个地方。

在洗澡、刷牙和看书的时候，给孩子一些时间，让他们慢慢有睡意。你还可以让孩子把他的玩具和书收起来——这可能是一项放松的活动——然后尝试一些伸展运动。播放一些安静的音乐，调暗灯光，让孩子进入休息的状态。

3.就寝时间

不稳定的就寝时间会导致睡眠问题。例如，一些家长可能会允许一个学龄儿童在周末熬夜看电影、玩游戏，然后期望他在一个上学的前一天晚上早点睡觉。事实上，不稳定的就寝时间只会导致孩子第二天更累，无法让他正常的就寝时间入睡。

4.就寝习惯

良好的就寝习惯有助于儿童睡眠。如果孩子在晚上难以入睡，那么也许是时候看看他的夜间活动了。

一个放松的温暖的沐浴，柔和的灯光和音乐，一本好书都可以成为睡前仪式的一部分。你做得越多，孩子就越容易适应日常生活，更容易入睡。而且，很多很好的睡前活动，比如读书或一起做一些放松的伸展运动，都是与孩子交流和加强关系的好机会。

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