吃父母狗粮长大的孩子，只能默默地抱抱自己

去年，学生脱口秀节目《少年说》一路走红。很多青少年通过在台上大声诉说自己的真实诉求，来释放心理压力，展示了中国新一代青少年的风采。

二年级的一个小萝莉哭着对妈妈大喊：你以后能不能，不要再对爸爸撒娇了。小姑娘擦擦鼻涕，接着一本正经地说：因为我觉得这非常的幼稚。什么洗碗做菜，削水果拿衣服，你都可以自己做，为什么一定要叫爸爸去？小姑娘推推眼镜，接着委屈地喊：还有，为什么我对你撒娇不管用？！

原来这才是她伤心的原因呀，为什么小小年纪要承受那么多。说好的上辈子的小情人呢，这狗粮，她不想吃！不过小姑娘最后还是大声夸妈妈：其实你不撒娇也是很可爱的！

爸爸听完后很是语重心长地说了一句：宝贝，这就是生活，知道吧，你还小。

主持人最后商量，耐心地和小姑娘说：只有最信任最爱的人面前，才会敢于展现出最幼稚的一面。每个人心中都有一个孩子，但是你妈妈只有在你爸爸面前，才会让那个孩子跑出来，这就是幸福家庭的样子。

真好，这样的家庭真的很让人羡慕。完美诠释了：父母才是真爱，孩子只是个意外。

同样吃父母狗粮的还有一名高三学生李智，李智是住校生，一个半月才回家一次。回家以后画风都很正常，爸爸妈妈不吵不闹，家庭关系和谐普通。

但是一旦他回了学校，李智妈妈给李智打电话都是这样的：喂，儿子，今天我和你爸出去吃饭了，你没来真的好可惜啊！喂，儿子，今天我和你爸爸又出去旅游了，拍了好多照片回来，晚上发给你看哦！喂，儿子，今天你爸请我去看电影了，这个电影真的好好看哦！

李智不禁大喊：难道我在家就是蹭吃蹭喝曾电影的吗？

同学们纷纷叫好鼓掌，这热闹真有意思。嗝，不过这狗粮吃得也挺饱的。

对于李智的喊话，李智妈妈一点都不面子的直接驳回了李智：“对啊，你就是一个电灯泡呀！”这让李智无言以对，太心酸了。原来你们一直都是这样看他的，还有没有父母爱了！同学们默默地心疼他0.01秒。

有人说吃父母狗粮长大的孩子，性格会格外开朗。看了上面这两个，育姐觉得他们以后一定能更好地学会爱人和被爱。

还有个六年级的女孩，吐槽自己的父母情人节两人去海南玩，却不带着自己和妹妹，要求下次出去玩带着她们。女孩爸爸在台下一脸无奈外加勉强，最后在众目睽睽之下只能答应，不过他还是提了一个条件：出去玩可以，不过别太黏着我们。

真的是太甜了啊，不过女孩和妹妹应该会更心累了吧，幸好两姐妹还可以“相依为命”。

其他吃父母狗粮长大的孩子，日常都是什么样的？

平时存在感低，他们一秀恩爱就觉得自己很多余，识相地离开；

只记得对方的生日，不记得孩子生日；

进门就叫“宝宝”、“宝贝儿”，别激动，千万别回应，那是喊我妈的，做人哪，不能自作多情。

某天逛街，我爸不知道去了哪里，我妈去找，我在原地等，然后他俩回去了……我在暴雨的街上瑟瑟发抖。

孕二胎中，反应厉害，老公上班，家务活全包，儿子他接送，进门就喊“宝贝儿”。一开始儿子会答应着，老公说“我喊你妈呢”，后来再喊儿子也就不会自作多情的回应了。

晚饭后和我妈边看电视边吃零食，我爹一把夺过零食“别吃了，都这么胖了还吃”。我不服气，“我妈也吃呢”。我爹说“，你妈有我呢，你呢？”

为什么明明三个人出去玩照片里只有我爸妈？别问了因为我就是那个拍照的！

我妈经常说的一句话，今天你爸不在家，午饭咱俩对付过去就得了！

我妈快70的人了，还是很单纯，一辈子没上过班，只要心里觉得委屈了立马会表现给你看，不会去体谅对方是有意还是无意。碰到她心仪的东西一定要买回家，否则她会好几天不开心。

好了，今天的狗粮到此发放完了，相信大家已吃饱

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