养育独生子女的9个育儿技巧，请参考~

有人梦想着想要2个孩子，拥有一个热闹的家庭。但如果（暂时）只有一个孩子呢，你对很多事情需要持开放态度。你或许也听到了一些关于独生子女的负面刻板印象，这里有九个秘诀帮助孩子避免这种命运。

1.提供更多社交机会

据一项研究发现，独生子女往往比有兄弟姐妹的同龄人社交技能较差。大家要做的是，将孩子暴露在各种各样的社会环境中，并为他们提供与同龄人互动的机会。

2.给予一定自由

有不止一个孩子，父母看管往往会较松散。这实际上对发展独立性是件好事，而独生子女可能没有那么多的发展机会。

3.鼓励个人主义

独生子女比有兄弟姐妹的孩子更有可能寻求社会认同和融入社会的机会。这可能会使他们更容易受到同辈压力的影响。为了阻止这一点，从小就赞美孩子的个人主义，珍惜自己独一无二的价值。

4.点燃激情

想一举两得吗?让孩子参与到户外活动中去。这不仅能让他们有机会与同龄人交往，还能帮助他们发现哪些活动是他们感兴趣的。这可能会激发一些个性和自我意识。

5.建立健康婚姻

根据2013俄亥俄州立大学的一项研究，独生子女的离婚率高。所以，请各位家长建立一个健康的婚姻关系成为孩子的榜样。

6.引导处理冲突

尤其是在没有父母干涉的情况下，孩子需要学会如何处理冲突。当孩子向你寻求与朋友吵架的建议时，这意味着提供建议，但不要进一步介入。

7.促进移情

有兄弟姐妹的孩子可能会更多地考虑别人的需要。但是还有其他方法可以让你的孩子成为一个有同理心的人，比如，当志愿者，或者帮邻居忙等。

8.成为理性的声音

独生子女往往是完美主义者，永远追求认可。注意倾听孩子的想法，并减少一系列消极的自言自语，适时鼓励孩子。

9.不要纠结于刻板印象

关于独生子女有太多的误解和刻板印象。但事实证明，他们并不像很多人想象的那样孤独，在学校的表现也不比有兄弟姐妹的孩子差。不管孩子们有多少兄弟姐妹，他们都是独一无二的。任何研究都不能明确地告诉你，孩子将来会成为怎么样的人。

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