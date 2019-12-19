经常感到疲惫？快提升能量水平

随着生活工作日益繁忙，许多人经常感到疲惫。然而，如果你正在经历的疲劳与生活方式有关，你可以做很多事情来增加能量水平。下面介绍了9种改变生活方式和自然提升能量水平的方法。

1.需要更多睡眠

如果你整天都觉得累，你可能需要更多的高质量睡眠。试着早点上床，减少睡前看电视的时间。你还应该尽量避免在睡前使用手机等电子产品。睡前使用电子产品与睡眠质量差、睡眠不足和白天嗜睡增加有关。

2.减轻压力

生活忙碌的人感到压力、焦虑或不堪重负的情况并不少见。高度的压力会让你感到疲倦。如果你能及时条件，最大限度减少生活方式带来的压力，有助于保持精力充沛。

3.多运动

有规律的锻炼对于降低患心脏病、糖尿病和肥胖症等慢性病的风险非常重要。为了把锻炼融入一天中，你可以试着离开你的办公桌，在午休时间出去散步，或者步行去上班的地方。

4.避免吸烟

吸烟有害健康，会增加患肺癌、心脏病和中风等多种疾病的风险。香烟中的毒素和焦油也会降低肺部的工作效率。随着时间的推移，这会氧气输送量减少，让你感到疲倦。

5.限制酒精

酒精会让你昏昏欲睡，但也会影响你的睡眠质量。如果你经常喝酒，限制酒精摄入量有助于提高能量水平。

6.吃有营养的食物

良好的饮食习惯可以降低患慢性疾病的风险，也可以影响能量水平和每天的状态。身体需要能量来维持运转。大多数时候选择完整的、营养丰富的食物将会为身体提供最佳运作所需的营养。

7.控制糖的摄入

吃高糖分的食物能让你在短期内精力充沛，随后就会萎靡不振。为了避免这种情况的发生，尽量减少糖的摄入量，多吃天然食物。

8.及时补水

脱水会影响大脑功能、情绪和能量水平，也会使你感到疲劳。确保每天喝足够的水，及时补水尤其是运动的时候，别等口渴了才喝水。

9.多去社交

社会关系对于保持健康非常重要，社交孤立会导致情绪低落和疲劳。事实上，拥有更强大社交网络的人被认为拥有更好的身心健康。如果你感到疲倦，情绪低落，出去和朋友交往，加入一个社交俱乐部，或者开始一个新的爱好，让你有更多的机会出去走走。

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