宝妈注意了！这8件事伤害肠道菌群

人类肠道里有100多万亿细菌，被称为“肠道菌群”。拥有一个健康的肠道菌群对大家的整体健康极其重要，但一些饮食、生活方式和其他环境因素会对肠道细菌产生负面影响。

1.饮食单一

一般来说，丰富多样的肠道菌群被认为是健康的。肠道细菌缺乏多样性限制了从有害影响中恢复，如感染或抗生素。由各种各样的全食物组成的饮食，例如水果，蔬菜和全谷物，可以促进更多样化的肠道菌群。

2.缺乏益生元

益生元是一种通过身体未消化的纤维，可以促进友好肠道细菌的生长和活动。许多食物，包括水果，蔬菜和全谷物等含有益生元纤维。饮食中缺乏益生元可能对整体消化健康有害。益生元含量高的食物包括：扁豆，鹰嘴豆和豆类、燕麦、香蕉、芦笋、大蒜、韭菜、洋葱、坚果。

3.喝太多酒

酒精会使人上瘾，并且在大量饮用时会对身体和精神有害。就肠道健康而言，长期饮酒可导致严重问题，包括生态失调。

4.抗生素使用

抗生素是用于治疗由细菌引起的感染和疾病的重要药物，例如尿路感染和链球菌感染。然而，抗生素通常会导致有益细菌(如双歧杆菌和乳酸杆菌)短期下降，并可暂时增加有害细菌，如梭菌。

5.缺乏定期的身体活动

身体活动简单地定义为燃烧能量的身体的任何运动。散步，园艺，游泳和骑自行车都是身体活动的例子。身体活动有许多健康益处，包括减肥，降低压力水平和降低慢性病风险。更重要的是，最近的研究表明，身体活动也可能改变肠道细菌，改善肠道健康。

6.吸烟

吸烟会对身体的几乎每个器官造成伤害，并增加患心脏病，中风和肺癌的风险。吸烟也是炎症性肠病最重要的环境危险因素之一。此外，与非吸烟者相比，吸烟者患克罗恩病的几率是普通炎症性肠病的两倍。

7.没有足够的睡眠

研究表明，睡眠剥夺与许多疾病有关，包括肥胖和心脏病。身体有自己的计时时钟，被称为昼夜节律。肠道也遵循每日昼夜节律。因缺乏睡眠，轮班工作和深夜进食而扰乱的生物钟可能对肠道细菌产生有害影响。

8.压力太大

高压力水平也会对身体产生有害影响。压力大会增加肠道敏感性，减慢血液流动速度，改变肠道菌群环境。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)