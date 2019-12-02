这些不常见的食物过敏，你造吗？

食物过敏很普遍，严重时会危及生命。其中有大约160种食物过敏不太常见。这里给大家介绍8种不那么常见的食物过敏：

1.红肉

对肉过敏罕见且难以确定，如牛肉、猪肉、羊肉。这些过敏通常归因于在肉中发现的一种叫alpha-galactose的物质。如果你或孩子对肉过敏，你可能会对猪肉和家禽等过敏。

2.芝麻

对坚果过敏的人对芝麻也可能会有严重的过敏反应。这些过敏非常罕见，估计只会影响大约0.1%的人。虽然在食物中很容易发现芝麻，但是很难识别种子提取物，比如油。高度精炼的油通常去除种子蛋白，但对芝麻过敏的人应该谨慎。据专家介绍，有很多人对芝麻油过敏。

3.鳄梨

鳄梨过敏与乳胶过敏密切相关。这是因为鳄梨中的蛋白质结构与天然橡胶胶乳中类似。出于这个原因，对乳胶过敏的人应谨慎食用鳄梨。如果你或孩子对乳胶过敏和对鳄梨有不良反应，那么你也可能对土豆、西红柿、栗子、木瓜、香蕉、猕猴桃等过敏。

4.棉花糖

如果你对棉花糖过敏，明胶是最有可能导致问题的原因。明胶是一种从动物结缔组织煮沸形成的蛋白质。有些人对这种蛋白质过敏。软糖、磨砂谷物等也可能存在明胶。

5.玉米

虽然有点少见，玉米仍然可以严重过敏。据了解，玉米过敏是很难确定，因为种子、谷物和草花粉过敏也有类似反应。

6.芒果

另一个相对罕见的食物过敏是芒果。和鳄梨过敏一样，对芒果过敏通常是与乳胶过敏。芒果还有各种各样的过敏原，可以和对苹果、梨、芹菜、茴香、开心果、腰果等过敏的人交叉反应。

7.干果

干果过敏背后的罪魁祸首是亚硫酸盐，如二氧化硫，这些都是用来保存大量的食物。在欧盟，如果食品含有亚硫酸盐其包装必须标注。

8.热狗

热狗是高度加工食品，含有很多添加剂。吃热狗后过敏可能是由于这些添加成分。通常认为硝酸盐和亚硝酸盐添加剂是罪魁祸首。

注意事项

不管你是对“八大”之一还是其他更常见的食物过敏，你都会在反应中经历类似的症状。如出现下列任何症状，请立即就医，因为过敏反应可能是致命的:

* 荨麻疹或皮疹

* 嘴巴有刺痛感或发痒

* 嘴唇、舌头、喉咙或脸肿胀

* 呕吐和腹泻

* 抽筋

* 咳嗽

* 呼吸困难

* 头晕

* 意识丧失

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