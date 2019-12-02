两胎都生女，丈夫逼着妻子取环生男孩拼三胎

虽然现在许多夫妻对后代性别没有偏好，但其实“重男轻女”的思想还未被根除。

去年7月27日，家住扬州的小丁在妇幼保健院报警，因为丈夫逼着自己生三胎。丈夫家境殷实，婆婆非常想抱个孙子，甚至在小丁怀二胎时表示：是女孩就打掉。果然小丁在生完第二个女儿之后，家庭地位直线下降。

面对丈夫一家对第三胎的催促，小丁认为：第三胎如果还是女儿，她的地位依旧得不到改善；如果是儿子，那两个女儿可能更加得不到关爱。思来想去，不想再生的小丁偷偷去医院上了节育环。老公发现后强烈反对，甚至还动了手。当天丈夫带小丁和女儿来到医院，就是想取掉节育环。两人继续争执，感觉被威胁的小丁气急败坏下报了警。

面对现场众多群众围观，老公觉得“颜面尽失”，只想拉着小丁回家。最后两人经过警方的调节回了家，丈夫也被警方批评教育了一番。对此，有年长的市民表示，虽然开放了二胎政策，但是重男轻女的思想要不得。律师也表示生育权是女性的一项最基本权利，任何人不得妨碍。

其实像小丁这样的女性不在少数，重男轻女家庭中尤其是婆婆，总想抱个大胖孙子，不知为何要“女人为难女人”。

此前也曾爆出“一家生11个女儿1个儿子，姐姐们凑32万给弟弟娶媳妇”的新闻。在山西吕梁，一张特殊的全家福吸引了网友们的关注：儿子坐在中间，父母和11个姐姐围成一圈，各自穿着的红色T恤标着身份和家中排行。原来当天是山西省村民高海贵唯一的儿子结婚，而儿子结婚的32万花销，全是11个姐姐凑的。

据知情人透露，高海贵以前是煤矿工人，老婆在家种地，因为超生被政府罚了不少款，但是没有结扎，直到生出来儿子才不生了。早之前，有一两个孩子因为被政府惩罚没给上户口，政策放开以后都上了户口，也都供的上学了，11个姐姐基本都读到了初中毕业，最小的儿子高浩珍读到了高中毕业。

高海贵九女儿高小平介绍，她父亲今年72岁，母亲比父亲小几岁，她的大姐今年49岁，弟弟22岁，也就是说从父亲23岁、母亲20岁左右生下大姐开始，27年间生了11个女儿，直到父亲50岁才生下弟弟，弟弟不读书以后学了理发，后来认识了做蛋糕的弟媳妇。

高小平说，由于孩子多花销大，父母一直没攒下多少钱，近几年父亲身体不好，不能再去煤矿打工以后就在家歇着，弟弟结婚没有钱，全靠姐姐们帮衬，结婚彩礼以及置办酒席等花费32万元，基本上是姐姐们凑的。

都说养儿防老，这般辛苦生出来的男孩到最后却要姐姐们供养，真是令人唏嘘不已。看着照片里姐姐们甜蜜的笑容，或许这个家庭亲人间的感情是浓厚的，大家都觉得幸福，但最可怕的也是这一点：姐姐们把“必须生男孩”、“照顾弟弟是必须的”这样的陈旧观念，当做是理所应当的事情，甚至传承给自己的下一代，将来可能让整个家族都走在“追求男孩”的道路上。

说回两胎都是女儿的这个话题，其他妈妈们认为有没有必要拼三胎呢？

我生一胎时，抱给我看，我一看是女儿突然心很痛。之前怀的时候就想着要个女儿，只是生完的那一刻更希望是儿子，想着自己一天一夜痛得死去活来，她长大后也要经历这种痛，心里很不是滋味。女人生孩子太痛苦了，有跟我一样感受的宝妈吗？

我两个女儿，两个自己带家婆没有帮我带过一天每天累得躺下就可以秒睡，她还想我生个儿子叫她跟他老公生去吧。

我们家俩闺女，好多人都会来句过两年再生一个，听的心里很火，多了也懒得理了，说你的去吧！我过我自己的！

现在好多女孩子在婆家好受气的，特别好多女人生孩子婆家不签字的，有条件还是生个儿子，关键时候还能跟女婿干架……我也两闺女，总觉得全世界都会亏待她们。

事实上，无论男女，都是你的孩子啊~既然如此，又何必在乎是男是女。为人父母，最应该做的难道不是尽自己最大的努力好好抚养孩子吗？

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