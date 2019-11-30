战争之殇！婴儿严重营养不良，瘦成人形标本

据外媒报道，由于受到长久战争的影响，也门民众的生活变得越来越困难。日前，媒体曝光了一张婴儿照片，向大家充分展示了也门民众的生活现状，令人痛心！

婴儿骨瘦如柴，民众生活十分困苦

据了解，这张照片拍摄于也门首都萨那的萨宾医院。照片中，这名婴儿正在保温箱中安睡，他瘦骨嶙峋，四肢和躯干的比例非常不协调。由于没有脂肪衬托，他的五官显得十分突出，猛的一看好像一具人形标本一般。

虽然媒体在报道中没有透露这名婴儿的身高体重、出生日期等具体信息，但通过氧气管、纸尿裤与身体的比例来判断，这名孩子十分瘦弱且伴有严重的营养不良。

据了解，这名婴儿的悲惨境地只是也门人民生活现状的一个真实写照。据世界卫生组织报告称，由于经济崩溃，基础卫生措施得不到正常维护，人道主义危机正在席卷也门这个中东小国。

人道主义危机严重，联合国官员呼吁和平

据统计，也门有将近2000万人无法获得温饱，超25万人患有严重营养不良，1970万人需要治疗，1780万人不能获得充足的安全饮用水和卫生设施。另外，在2016年10月到2019年8月的两年多时间里，也门全国发现的疑似霍乱病例多达200多万例，共造成大约4000人丧生。

前不久，联合国儿基会驻也门代表萨拉·贝索洛·南蒂表示，目前，也门共有200万的失学儿童，其中包括战争扩大造成的50万名辍学儿童。他呼吁，也门各方应马上采取行动，停止军事冲突恢复和平。

今年2月，在日内瓦举行的也门认捐大会上，联合国秘书长古特雷斯发表讲话称，由于战争影响，有一些人病死了，而这些病原本是可以治好的。另外，因为很多人患有营养不良，让人道危机变得更加严重。有统计显示，有超过8万名5岁以下儿童被饿死，大约有36万名孩子出现了严重营养不良。

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