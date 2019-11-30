喂养BB，这些误区你是否还在犯？

宝宝生长发育有几个关键时期，其中就包括婴幼儿时期，如果在这个时期喂养不当，那么肯定会影响宝宝以后的正常生长发育。在日常生活中，很多父母在喂养宝宝方面都存在各种误区，给孩子带来不小的伤害。一起来看看你都有哪些喂养误区吧。

误区一：奶水多少和胸有关

很多妈妈认为奶水多少与乳房大小有很大关系。这种观念完全是错误的。要知道奶水多少跟乳房大小毫无关系，只要多让宝宝吸吮，就能有足够的奶水提供给他。

误区二：配方奶粉易发胖

很多家长发现宝宝吃完配方奶粉体重直线上线，就认为肥胖是配方奶导致的。其实宝宝肥胖主要是因为父母过度喂养导致。有些父母担心宝宝没有吃饱，就会多给宝宝吃点，这就容易造成宝宝营养过剩，增加肥胖概率。

误区三：便秘就吃益生菌

很多宝妈对人工喂养理解不是很全面，有些宝妈认为益生菌的奶粉可以预防宝宝便秘。这是错误的，益生菌对肠道健康虽然有利但也不是万能的。宝宝便秘有可能是因为奶粉冲调太浓、对牛奶蛋白过敏、运动量不足等原因所致。

误区四：冲调方式不科学

很多宝妈在冲调奶粉时喜欢用开水，喜欢先放奶粉然后在放水，水跟奶粉的比例不均衡……这些错误的冲调奶粉方式只会影响宝宝喝奶量，造成宝宝消化不良，不利于吸收。同时，大力摇晃奶瓶还会奶瓶中空气过多，宝宝吸入后容易造成胀气影响消化。

正确的冲调奶粉方式是，先加水然后再放入奶粉。水温控制在70℃以内，加入定量的奶粉，左右来回搓动，观察奶粉是否全部溶解，溶解完全后再给宝宝吃。

误区五：哺乳次数频繁

不同宝宝吃奶速度各不相同，食量也是不一样的，对奶水的需求也有所区别。但是有些家长，每天都会规定宝宝要吃多少，这并不利于宝宝正常的生长发育。建议家长顺其自然，根据宝宝需求来喂养，只要宝宝各项生长发育正常，宝妈就无需太过担心。

对于新手父母来说，上面这些喂养误区很容易犯，但还是需避免。家长在平时要有足够的耐心，学习育儿方面的知识，虚心向周围的人请教，从中摸索出适合宝宝的喂养方式，这样宝宝肯定能健康成长发育。

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