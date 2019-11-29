未准爸爸看过来！这8种食物能助你“一臂之力”

精子数量低通常与缺锌或缺乏维生素等因素有关。所以，增加一些营养改变是提高精子数量的好方法。所以，如果计划造人，男性朋友最好调整下日常饮食，这样就可以提高怀孕的几率啦~

1.牡蛎

牡蛎是最好的锌来源之一，有助于产生精子。备孕男性每天可以吃50g左右，这样就能补充差不多15mg的锌啦~如果不喜欢吃牡蛎，那么火鸡、南瓜籽、龙虾和贻贝等含锌量也比较高，也是不错的选择。

2.黑巧克力

黑巧克力含有一种氨基酸，已被证实可促使精子和精液量翻倍。它还富含足以与石榴和巴西莓匹敌的抗氧化剂。抗氧化剂是对抗自由基的强大武器，这种有害的小分子存在于污染和与男性不育有关的毒素中。但提醒大家，别吃太多黑巧克力，因为体重增加会导致睾丸激素失衡，从而降低精子数量。一般来说，一天几格就够了。

3.大蒜

如果你不反感大蒜的味道强，那么请把加在备孕食谱清单上。要知道，它含有两种神奇的元素：其一大蒜素，它能促进血液流向丁丁，保护精子免受损伤；其二硒，这种抗氧化剂能提高精子活力。一天一到两瓣就够了。

4.香蕉

香蕉含有一种叫做菠萝蛋白酶的酶，被发现能增强男性性欲。它还富含维生素C、A和B1，可以提高身体产生精子的能力。

5.西兰花

缺乏维生素A是不育的一个常见原因，因为缺乏维生素A会使男性精子的生成和活动能力受影响，甚至产生畸形精子。西兰花富含维生素A，红辣椒、菠菜、杏、红薯和胡萝卜也是如此，备孕男性可以适当多吃。

6.芦笋

芦笋是另一种对抗有害自由基的武器。它还富含维生素C，可以保护精子不受伤害，增加精子的活力和数量。这样精子就会游得更快喽~

7.核桃

欧米伽-3脂肪酸可以增加精子数量，促进血液流向丁丁。核桃就是一个极好的来源。富含omega-3脂肪酸的食物还有螃蟹、鲑鱼、鸡肉和南瓜籽等。

8.人参

几百年来，其一直被用于治疗不育症。它能提高睾丸素水平，增加血液流向丁丁，甚至能治疗勃起功能障碍。

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